Mit MICE Portal planen Sie jede Veranstaltung im Handumdrehen

Mit einer neuen Datenbanktechnologie startet das MICE Portal in sein zwanzigstes Jubiläumsjahr. Veranstaltungsorganisatoren finden auf diesem innerhalb kürzester Zeit die passenden Anbieter ? und das unabhängig davon, ob sie schon genau wissen, was sie suchen, oder nicht.

Attraktiver Marktplatz für Veranstaltungsorganisatoren

Die MICE Portal GmbH hat sich in ihrer 20-jährigen Firmengeschichte immer wieder als Marktführer und Innovator hervorgetan. Mit dem Launch des ersten MICE Portals im Jahr 2008 etablierte das Unternehmen den ersten Online-Marktplatz für die Eventbranche. Schnell eroberten die wilden Bayern die Herzen der Einkäufer führender Unternehmen und revolutionierten mit ihrem Service den Einkauf von Veranstaltungsleistungen. Denn noch während MICE Portal den jungen Online-Veranstaltungsmarkt für sich entdeckte, realisierte das Unternehmen bereits die ersten Schnittstellen zu SAP und machte die Warengruppe ?Veranstaltungsleistungen? damit mess- und kontrollierbar.

Der Vision, einen fairen und nachhaltigen Event-Marktplatz aufzubauen, der für jedes Event eine Lösung bietet und die unterschiedlichsten Anforderungen mit den passenden Anbietern bedient, blieb MICE Portal dabei immer treu.

?Am Anfang einer Eventplanung steht meist nur die Idee einer einzigartigen Begegnung?, so Josephine von Brühl, Geschäftsführerin und Gründerin von MICE Portal. ?Im MICE Portal finden Organisatoren die dafür passenden Informationen, Leistungsbausteine und Anbieter. Veranstaltungsplaner können sich inspirieren lassen, sich informieren oder direkt digital agieren.? Das bedeutet auch, dass das MICE Portal keinen Dienstleister in seinen Möglichkeiten eingrenzt, sich voll und umfänglich für Nutzer des Portals darzustellen.

Kundenbedürfnisse verstehen

Das Erfolgsgeheimnis des MICE Portals begründet sich darin, die Bedürfnisse des Kunden genau zu verstehen und passgenau zu decken. ?Nur wenn Veranstaltungsorganisatoren das finden, was sie noch gar nicht greifbar ausdrücken können und wenn Schlagwörter wie Green Meetings, Barcamp oder Teambuilding zu passenden Suchergebnissen führen ? dann haben wir unseren Job gut gemacht?, erläutert die dynamische Geschäftsführerin.

Besonderes Augenmerk wird im MICE Portal aber dem Thema Nachhaltigkeit geschenkt. Dies gilt nicht nur für die Möglichkeit, direkt im Portal nach grünen Dienstleistern zu filtern oder seinen CO2-Ausstoß zu erfassen, sondern auch für den Umgang miteinander auf dem Marktplatz. Das Credo lautete deshalb: Kunden und Dienstleister auf die angenehmste und effizienteste Weise zu verbinden, Meetings zu arrangieren und Unternehmen zu unterstützen. In allem, was das MICE Portal tut, setzt das Unternehmen daher Transparenz und eine faire sowie nachhaltige Kundenbeziehung an oberste Stelle.

Das MICE Portal ermöglicht die einfache Koordination und Buchung sämtlicher Event- und Tagungskomponenten, vom Tagungshotel über die Location und das Rahmenprogramm bis hin zum Teilnehmermanagement. Für Unternehmen gibt es zudem die Möglichkeit sich die Software entsprechend der individuellen MICE (MeetingIncentiveCongressEvent) Prozesse maßschneidern zu lassen. Dabei profitieren Kunden und Anbieter von knapp 20 Jahren Erfahrung des Unternehmens.

Zusammen mit den Niederlassungen in Attenkirchen, Berlin, Bonn und Hamm zählt das Unternehmen ca. 60 Mitarbeiter. Alle mit dem Ziel, mit der eigenen Online Eventmanagement Plattform die Art, wie Veranstaltungen online realisiert werden, zu revolutionieren.