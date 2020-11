Mit Microsoft Teams und dem Modern Secure Workplace Effizienz und Sicherheit auf neuem Level

abtis, der IT-Einfach-Macher in Baden-Württemberg, hat für die Satek GmbH mit dem Modern Secure Workplace basierend auf Microsoft Office 365 eine flexible und sichere Arbeitsumgebung geschaffen und mit Microsoft Teams Telefonie die Kommunikation im Team deutlich vereinfacht.

Die Satek GmbH ist führend in der Entwicklung und Herstellung sanitärer Nasszellen für Schienenfahrzeuge und strategischer Partner aller bedeutenden Anbieter im Schienenfahrzeugbau. Mit umfassendem Engineering-Know-how und modernsten Lean-Production-Konzepten entwickelt und liefert Satek Komplettlösungen und Komponenten auf höchstem Qualitätsniveau. Dazu arbeitet das Unternehmen mit Kunden und Partnern auf der ganzen Welt zusammen.

Intern und extern schneller und verlässlicher Informationsfluss benötigt

Satek liefert einzelne Komponenten oder Komplettsysteme in individueller Einzelanfertigung oder in Serienproduktionen in großen Stückzahlen. Grundlage dafür ist ein kompetentes Team, das engagiert und hochmotiviert mit einer schlanken Organisationsstruktur sehr effizient arbeiten kann. Der sichere und verlässliche Fluss von Informationen in den Projekten ist deshalb essentiell für das Unternehmen. Das gilt intern zwischen Abteilungen wie Konstruktion und Fertigung, aber auch extern wie im Austausch mit Kunden und Partnern. Dazu müssen Informationen aus den Hochleistungssystemen für 2D- und 3D-CAD schnell und stets aktuell genutzt werden können. In der Vergangenheit mit mehreren traditionellen Terminalservern dauerte es jedoch oft lange Minuten bis wichtige Konstruktionsdaten eingesehen werden konnten.

Zudem wuchs die Notwendigkeit zum flexibleren Arbeiten im Büro, im Homeoffice oder beim Kunden vor Ort. Die Internationalisierung des Geschäfts stellte zudem wachsende Herausforderungen an die Kommunikation in Projektteams, die global verteilt arbeiten.

Microsoft Office 365 und Microsoft Teams als zentraler Kommunikationshub

Mit der Einführung von Microsoft Office 365 und insbesondere Microsoft Teams durch die abtis wurde die Projektarbeit bei Satek nun auf ein neues Niveau gehoben. Zu jedem Projektteam gibt es jetzt ein digitales Abbild in Microsoft Teams, das interne und externe Akteure über die gesamte Projektdauer von der Kundenanfrage über Konstruktion und Prototypenbau bis hin zu Einkauf, Fertigung und After Sales zusammenbringt. Regelmäßig finden Besprechungen und Konstruktionssitzungen online in Microsoft Teams statt, auch die Führungsrunde trifft sich virtuell. Reisezeiten und -aufwände werden so vermieden.

Zudem führt Microsoft Teams die moderne Online-Kommunikation mit klassischer Festnetz-Telefonie zusammen, senkt damit Kosten und sorgt für bessere Erreichbarkeit. Aufgaben werden mit Planner übergreifend verwaltet, Engpässe und Abhängigkeiten abteilungsübergreifend sofort erkannt.

VDI macht Engineering-Daten und -Tools flexibel verfügbar

Für die Bereitstellung der Engineering-Tools und -Daten nutzt Satek heute die Vorteile einer modernen Virtual Desktop Infrastruktur: Alle Systeme laufen mit einheitlichen Einstellungen und die Engineering-Anwendungen können überall schnell und flexibel bereitgestellt werden. Die papierlose Arbeit mit den 3D-Modellen ist deutlich schneller und komfortabler geworden ? auch beim Kunden vor Ort oder im Home-Office.

?Heute arbeiten alle Projektbeteiligten zusammen, als ob sie in einem Büro sitzen würden ? auch wenn sie weltweit verteilt sind?, erklärt Octavian Cordovean, Deputy Head of Engineering. ?Zudem hat sich die Qualität unserer Projektorganisation maßgeblich verbessert.?

Die Projekte sind nun transparent organisiert, die Prozesse vereinheitlicht und die Dokumentation erleichtert. Die Mitarbeiter profitieren von mehr Flexibilität, leichterer Einarbeitung in neue Projekte und können sich mit modernen Arbeitsmitteln auch besser selbst organisieren.

Die ausführliche Case Study und weitere spannende Projektberichte finden Sie hier: https://www.abtis.de/category/abtis/referenzen/

Mehr über abtis als führenden IT-Dienstleister für den Mittelstand erfahren Sie unter: https://www.abtis.de

Der IT-Dienstleister abtis, gegründet 2003, ist ein führender Anbieter von Beratung, Services und Produkten für die IT-Infrastruktur im Mittelstand. abtis bietet IT-Infrastruktur aus einer Hand mit Fokus auf Data Center (Server, Storage, Virtualisierung, Netzwerk, Backup, Archivierung), Security (Firewall, UTM, VPN, Endpoint, IAM, MDM, Mobile, IoT), Workplace (Collaboration, Unified Communication, Conferencing, Mobility, Printing) und Cloud (Cloud Strategie, Cloud Computing, Cloud Services) und liefert so eine individuell auf die Anforderungen des Kunden angepasste, leistungsfähige IT-Infrastruktur.

Seine Kunden profitieren von detaillierten und bewährten Blue Prints für die Bereiche Data Center, Security, Workplace und Cloud, die im unternehmenseigenen Testcenter entwickelt und intensiv auf die Anforderungen des Mittelstands hin geprüft werden. Auf dieser Basis begleitet abtis seine Kunden auch bei der Erstellung und Umsetzung einer ganzheitlichen IT-Strategie. Mit IT-Consulting entwickelt abtis Handlungsempfehlungen und Konzepte für die Umsetzung.

abtis übernimmt auf Wunsch alle Leistungen von der Beschaffung und Installation über die Anpassung und Inbetriebnahme bis hin zu kontinuierlichem Betrieb und Wartung. Dabei bietet abtis die ganze Bandbreite von punktueller Unterstützung über Managed Services bis hin zum reinen Cloud Service.

Durch intensive Partnerschaften mit den jeweiligen Markt- oder Technologieführern in den verschiedenen Bereichen der IT-Infrastruktur wie DELL EMC, Microsoft oder VMWare hat abtis Einblick in die zukünftigen Produktstrategien und kann seine Kunden zukunftssicher beraten.

Zu den Kunden von abtis gehören v.a. mittelständische Unternehmen wie beispielweise Bellmer, K&U Bäckerei, Renfert, SKA Sitze aber auch Unternehmen der Kritischen Infrastruktur wie die Stadtwerke Pforzheim.

Weitere Informationen unter www.abtis.de. abtis ist ein eingetragenes Markenzeichen der abtis GmbH. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.