Mit Mut zum Gewinn

Dass nur ein Teil der Gesamtersparnisse in Aktien fließen soll, dürfte klar sein. Ein sogenannter Notgroschen sollte immer zur Verfügung stehen. Auch eine gewisse Summe in Gold zu investieren, ist eine gute Idee. Aufgrund der herrschenden Zinssituation, die sicher noch eine nicht unerhebliche Zeit anhalten wird, sollten sich Anleger überlegen in etwa ein Drittel ihrer Ersparnisse in Aktien anzulegen. So raten die meisten Experten.

Gerade beim Blick auf Gold und Goldaktien ist ein Blick auf die Saisonalität des Edelmetalls von Interesse. Der Monat, in dem der Goldpreis am meisten ansteigt, ist der Januar. Dies war auch diesmal wieder der Fall. In Euro gerechnet stieg der Preis nämlich um fast sechs Prozent. Aus statistischer Sicht ist der Februar nicht so erfolgversprechend.

Aber immerhin befindet sich der Februar in Sachen Goldpreisanstieg auf dem fünften Platz. So verzeichnet dieser Monat in 56 Prozent der Fälle ein positives Ergebnis. Und Verluste gab es in den letzten vier Jahren auch nicht.

Auch der weltweite größte Hedgefonds-Manager setzt auf Gold. „Cash is trash“, Bargeld ist Müll, so die Devise, denn immer mehr wird davon gedruckt. Daher sollen Anleger auf Gold setzen, dies sei der wahre sichere Hafen, nicht etwa Bitcoin. Mit einem Hebel auf den von vielen Goldkennern vorausgesagten steigenden Goldpreis setzen Anleger auf Goldaktien, wie etwa auf die Werte von Osisko Gold Royalties oder Cardinal Resources.

Osisko Gold Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/play/osisko-gold-royalties-ueberblick-der-erreichten-ziele-in-2019/ – konnte im Jahr 2019 acht Lizenz- und Streamin-Geschäften abschließen. Mehr als 130 Lizenzgebühren und Edelmetalabnahmen insgesamt machen den Erfolg des Lizenzunternehmens aus. So ist beispielsweise eine fünfprozentige Lizenzgebühr auf die größte Goldmine Kanadas (Canadian Malartic-Mine) mit im Portfolio.

Cardinal Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/cardinal-resources-meldet-weiteres-oberflaechennahes-hochgradiges-gold-bei-ndongo-east/ – besitzt zwei Gold-Explorationsliegenschaften in Ghana, Westafrika. Die Ende November veröffentlichte Machbarkeitsstudie für das Namdini-Projekt weist eine starke wirtschaftliche Rendite aus. Der Baubeginn steht kurz bevor.

