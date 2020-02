Mit PS&P den Vertrieb in Asien auf- und ausbauen

Auf Expansionskurs befindet sich die Management- undVertriebsberatung Peter Schreiber & Partner (PS&P). Seit Jahresbeginn verstärkt Franz Benz das Berater- und Trainerteam des in Ilsfeld bei Heilbronn ansässigen Unternehmens. Der Betriebswirt verfügt über circa 40 Jahre Erfahrung im B2B-Vertrieb von Industriegütern und -dienstleistungen im Innen- und Außendienst sowie 35 Jahre Führungserfahrung im Vertrieb.

Dabei war er außer für Europa fast 30 Jahre als Vertriebs- und Exportleiter bzw. Geschäftsführer lokaler Vertriebsniederlassungen für den Vertrieb in asiatische Staaten zuständig – unter anderem Indien, China, Singapur und Taiwan sowie Thailand und andere südasiatische Staaten. Deshalb ist Franz Benz laut Aussagen des Inhabers der Managementberatung PS&P Peter Schreiber „nicht nur ein ‚alter Hase‘ in Sachen Vertriebsführung, Vertriebsmanagement und Vertriebssteuerung, sondern auch ein profunder Kenner der Kultur und Wirtschaft im asiatischen Raum“.

Im Team von PS&P wird Franz Benz unter anderem Hersteller von Industriegütern und Anbieter von Industriedienstleistungen beim Aufbau und Führen von Vertriebsbüros und -niederlassungen in Asien beraten sowie, sofern gewünscht, operativ unterstützen – und zwar primär bezogen auf die Länder, in denen er selbst vor Ort praktische Vertriebs- und Managementerfahrung gesammelt hat und in denen er deshalb weiß, auf welche lokalen Besonderheiten man hierbei achten sollte – als Beispiele seien neben Indien, China, Taiwan und Singapur die ASEAN-Staaten genannt.

Franz Benz ist laut Peter Schreiber der ideale Berater für Unternehmen, die einen „pragmatischen Marktstart“ in den genannten Staaten und Regionen erwägen „ohne hierfür zunächst jahrelang Marktstudien und -analysen zu erstellen“, denn der Vertriebs- und Asienexperte hilft ihnen unter anderem „Fallen zu umgehen, in die man ansonsten schnell tappt“. Außerdem ist er der „optimale Unterstützer“, wenn es darum geht, dort „risikoarm und vor allem kostengünstig eigene Vertriebsbüros oder -niederlassungen aufzubauen oder diese auszubauen, um zusätzliche Umsatz- und Ertragspotenziale in den lokalen Märkten zu erschließen“.

Unternehmen, die sich ausführlicher über Franz Benz und die Leistungen der Management- und Vertriebsberatung Peter Schreiber & Partner informieren möchten, finden nähere Infos auf der Webseite www.schreiber-managementpartner.de. Sie können die Management- und Vertriebsberatung auch direkt kontaktieren (Tel.: 0049/7062-96968; E-Mail: zentrale@schreiber-training.de).