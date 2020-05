Mit Quantum Computing und IBM in die Zukunft

Quantum Computing fasziniert IT-Experten von heute. Basierend auf der Quantenmechanik werden bei dieser fundamental neuen Computerarchitektur klassische Gesetze der Physik und Informatik außer Acht gelassen. Dabei ist Quantum Computing nicht als Ersatz für heutige Computer zu sehen, sondern als eine Ergänzung, die unlösbare Probleme lösbar macht.

IBM, als einer der Vorreiter im Bereich Quantum Computing, hat mit dem IBM Q Network ein einzigartiges Netzwerk von Unternehmen und Einrichtungen ins Leben gerufen. Ziel ist die Entwicklung von Applikationen und Tools, aber vor allem die Erforschung unentdeckter Potentiale und Vorteile der Technologie. Die technische Basis bildet die IBM Quantum Experience, das zurzeit größte Full-Stack-Angebot im Bereich Quantum Computing. Auf der akademischen Seite liegt der Fokus in Deutschland auf dem IBM Q Hub der Fraunhofer Gesellschaft und dem IBM Q Hub der Universität der Bundeswehr. Im Bereich der privatwirtschaftlichen Unternehmen ist die Daimler AG ein Vorreiter und kooperiert mit IBM bei der Suche nach Lösungen für die Elektromobilität.

Ab sofort ist auch die SVA System Vertrieb Alexander GmbH, als größter IBM Business Partner Europas, Teil des IBM Q Networks und wird aktiv mitarbeiten an der Entwicklung von Produkten und Lösungen ? an der IT von Morgen. Der große Vorteil für SVA-Kunden: Neben dem gezielten weiteren Ausbau des eigenen Know-hows im Bereich Quantum Computing wird SVA auch Kunden beim Erwerb von Expertise und vor allem auf dem Weg zu maßgeschneiderten Lösungen unterstützen. SVA-Experten helfen bereits heute Kunden erfolgreich in Projekten im Bereich High Performance Computing (HPC) und können nun neue Standards setzen.

??Die Quantum Technologie kommt aus dem Labor heraus in Richtung produktiven Einsatz,” erklärt Philipp Alexander, Geschäftsführer der SVA. ?Mit dem Beitritt zum IBM Q Network können wir den Weg zu kommerziellen Anwendungen mitgestalten, um für unsere Kunden auch in Zukunft innovative Produkte und Lösungen bereitzustellen.?

“Durch den Beitritt zum IBM Q Network wird SVA ein wichtiger Partner für uns, um das Wissen und das Ökosystem rund um Quantencomputer in Europa zu erweitern. Das Unternehmen ist damit als erster deutscher Business-Partner auch Teil unserer weltweiten Aktivitäten, deren Ziel es ist, gemeinsam mit System-Integratoren und Beratungsunternehmen zusammenzuarbeiten, um breiter mit dem Thema an den Markt zu gehen,” sagt Anthony J. Annunziata, Direktor, IBM Q Network.

Die SVA System Vertrieb Alexander GmbH ist einer der führenden deutschen System-Integratoren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wiesbaden wurde 1997 gegründet und beschäftigt heute mehr als 1.400 Mitarbeiter an 21 Standorten in Deutschland.

Das unternehmerische Ziel der SVA ist es, hochwertige IT-Produkte der jeweiligen Hersteller mit dem Projekt-Know-how und der Flexibilität von SVA zu verknüpfen, um so optimale Lösungen für die Kunden zu erzielen. Branchenunabhängige Kernthemen des Unternehmens sind Datacenter-Infrastruktur – wie Speicher-, Server- und Netzwerk-Lösungen sowie Virtualisierungs-Technologien – und auch Business Continuity, IT Service Management und SAP. Darüberhinaus bietet SVA Unterstützung im Betrieb der Infrastruktur durch Operational Services mit System Engineers schon ab First Level und Service “Made in Germany”.

SVA-Experten verknüpfen mehr als zwanzig Jahre an IT-Infrastruktur-Erfahrung mit Know-how für moderne Anforderungen wie RZ-Security, Big Data Analytics & IoT, Arbeitsplatz der Zukunft, Cloud und Agile IT & Software Development.

Das zertifizierte Solution Center der SVA in Wiesbaden bietet SVA-Experten und Kunden umfassende Demonstrations-, Entwicklungs- und Schulungsszenarien mit allen aktuellen Hardware- und Software-Lösungen der Hersteller. SVA hat die wichtigsten Zertifizierungsstufen u. a. bei folgenden Herstellern erreicht: IBM, Hitachi Vantara, NetApp, VMware, Citrix, Cisco, Dell EMC, Microsoft, HPE, Fujitsu, Lenovo und Nutanix.