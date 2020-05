Mit sam? fit für die “neue Normalität”

Wie wird unsere “neue Normalität” aussehen? Was könnte dauerhaft dazu beitragen, die Sicherheit der Menschen im täglichen Miteinander zu verbessern? Welche Wege können wir schon jetzt aktiv einschlagen, um bereits während und nach der schrittweisen Aufhebung der Beschränkungen optimal vorbereitet zu sein? Und was würde helfen, um im “Fall der Fälle” schneller, kontrollierter und gezielter sowie “angemessen” reagieren zu können?

Mit diesen Fragen hat sich der Softwareanbieter secova intensiv beschäftigt und einige Lösungsansätze und Ideen ins Rollen gebracht. Neben zum Teil bereits bestehenden Anwendungen werden hier zusätzlich allerneuste Entwicklungen und Technologien hinzukommen, die entscheidende Vorteile bieten dürften. Doch auch jetzt schon bietet die EHS-Softwarelösung sam? die Möglichkeit, Mitarbeiter mit den zahlreichen im System hinterlegten oder eigenen Online-Unterweisungen für den “Neustart” zu schulen.

Inzwischen haben?Unternehmen die neuen Arbeitsschutzstandards des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales als nun gültige Regeln für sicheres Arbeiten erhalten. Zum umfangreichen Schutz vor möglichen Ansteckungs- und Übertragungsgefahren mit dem Coronavirus gibt es dabei einiges zu beachten. Doch wie schule ich alle Mitarbeitenden vollständig und effektiv, dazu möglichst ohne großen Organisations- und Zeitaufwand?

Mitarbeiter zum Arbeitsschutz schulen mit stationärer und mobiler Softwarelösung

Hierfür eignet sich die ganzheitliche Software sam? von secova für professionelles EHS-Management als ideale Unterstützung. Mit seinen zahlreichen Funktionsmodulen – etwa für Unterweisung, Gefährdungsbeurteilung, Gesundheits-, Vorfall- oder Umfragemangement – ist es das geeignete Werkzeug für optimierten Arbeitsschutz. Und mit der?sam? EHS-Manager App ist auch ein mobiler Einsatz direkt vor Ort möglich.?

Apropos App: Um Beschränkungen weiter schrittweise aufzuheben und so kontrolliert zur neuen Normalität überzugehen, werden?Politik und Experten auch eine sogenannte “Corona-App” einführen. Damit kann sich im Falle einer Infektion zurückverfolgen lassen, mit welchen anderen Personen der/die Infizierte in unmittelbarem Kontakt war. Dieses “Tracking” via Bluetooth soll dann anonymisiert die potentiell Gefährdeten entsprechend warnen. Das Ziel: Die schleichende, meist unbemerkte Virenübertragung so besser einzudämmen.

Technisch klingt das für secova durchaus bekannt: Die dafür dann genutzte App dürfte hier ziemlich nah dran sein an den bisher schon objektbezogen eingesetzten Dingen des sam? EHS-Managers. Denn mit dieser vielseitigen App können Nutzer auch standort- oder tätigkeitsbezogen wichtige Informationen empfangen. Ob Produktionshalle, Außenstandort oder Freigelände: So gelangen wichtige Informationen überall dahin, wo sie tatsächlich gebraucht werden.

Sicherheitsrelevante Informationen direkt vor Ort

Ein Beispiel zum aktuellen Thema “Infektionsschutz”: Nutzer von sanitären Räumlichkeiten können direkt vor Ort eine Kurzschulung über “richtiges Händewaschen” erhalten. Dies geschieht entweder über das Einscannen eines QR-Codes oder automatisch über ein ebenfalls an passender Stelle platziertes iBeacon. Dieser “Signalgeber” sendet seine Informationen ab einer gewissen Nähe unmittelbar auf das Mobilgerät der jeweiligen Person.

Diese Technik kann im gesamten Betrieb zum Einsatz kommen, etwa an Maschinenstandorten oder in der Nähe von Gefahrstoffen. Beschäftigte bekommen dann unmittelbar vor Ort etwa Warnmeldungen über potentielle Gefährdungen, Betriebsanweisungen oder Kurzschulungen für korrekte, sichere Handhabung und Arbeitsausführung. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig – alles Wichtige kann damit stets dort zur Verfügung stehen, wo es tatsächlich gebraucht wird.

Zur Vorbeugung, aber auch für den “Fall der Fälle” besteht außerdem bereits direkt die Verbindung zu allen anderen im Einsatz befindlichen Funktionsmodulen. Aus denen lassen sich entsprechend erforderliche Maßnahmen sofort einleiten – einer der großen Vorteile einer ganzheitlichen Systemlösung. So optimieren Unternehmen nicht nur grundsätzlich ihr Arbeitsschutzmanagement. Sie wären dann auch für einen eventuellen Krisenfall, etwa bei einer (hoffentlich ausbleibenden) zweiten oder gar dritten Pandemiewelle, besser aufgestellt.

secova unterstützt Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag

Augenblicklich suchen viele Unternehmen den Einstieg in ihre “neue Normalität”. Zahlreiche Einschränkungen und Bestimmungen prägen dabei den Arbeitsalltag. Auch um diesen Alltag etwas zu erleichtern, hat secova das Wichtigste zum Infektionsschutz und speziell zu Corona auf einer Sonderseite?zusammengefasst. Darüber hinaus werden Kunden und Interessenten einige Hilfsmittel an die Hand gegeben. So hat das Redaktionsteam soeben gleich zwei sam?-Unterweisungen neu erstellt beziehungsweise ergänzt:

Die erste Unterweisung?”Coronavirus – Sicher arbeiten während der Pandemie” basiert auf den neuen Arbeitsschutzstandards und befasst sich mit den nun geltenden Regeln. Die zweite Unterweisung?”Mundschutz – Richtig anlegen” beinhaltet nun auf mehrfachen Wunsch eine Erweiterung zu den sogenannten “Community-Masken”. Beide Online-Unterweisungen stehen nicht nur den 2,6 Millionen sam?-Anwendern, sondern aus aktuellem Anlass allen Interessierten kostenlos zur Verfügung.

Mit Checkliste im Umfragemanagement-Modul die Umsetzung der neuen Standards prüfen

Auch den für die Umsetzung der Arbeitsschutzstandards Verantwortlichen möchte secova ein nützliches Hilfsmittel anbieten – eine “Checkliste für Führungskräfte”: Wurden alle Arbeitsschutzstandards bereits wie gefordert umgesetzt? Welche sind noch zu erfüllen, was gibt es dafür zu tun? Haben wir wirklich an alles gedacht? Zur Überprüfung dieser relevanten Fragen haben die Münsterländer Softwarespezialisten eine entsprechende Liste für das Umfragemanagement-Modul zusammengestellt.?

Das Umfragemanagement eignet sich hier als das genau passende Werkzeug – sowohl am Laptop/Rechner als auch direkt vor Ort mit der sam?-App. Anwender, die dieses Modul noch nicht nutzen, erhalten es in dieser besonderen Situation kostenfrei (zeitlich befristet) zur Verfügung. Und auch Unternehmen, die sich für das Lösungssystem sam? interessieren, können dieses Modul in einer Pilotphase nutzen.?

Es geht nun schrittweise heraus aus den Beschränkungen und hinein in die ?neue Normalität?, wie auch immer sie aussehen mag. Die neuen und sich auch ändernden Prozesse ohne große Produktivitätsverluste zu verwalten und aktiv mitzugestalten ? auf diesem Weg möchte secova?Unternehmen und Organisationen tatkräftig unterstützen. Mit der ganzheitlichen Software sam? für professionelles EHS-Management steht dafür bereits ein vielfältig nutzbares Lösungssystem zur Verfügung. Und täglich arbeitet das gesamte Team daran, neue Ideen und weitere Anwendungsmöglichkeiten zu entwickeln ? für noch mehr Wissen, Effektivität und Sicherheit am Arbeitsplatz.?

Die secova GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im münsterländischen Rheine entwickelt und vertreibt die professionelle EHS-Software sam?. Schwerpunkt der browserbasierten Software bildet der Bereich EHS mit den Themen Compliance, Unterweisungssystematik, Gefährdungsbeurteilung und Gefahrstoffmanagement.

Seit 2008 hat das über 60-köpfige Expertenteam mehr als 2,6 Millionen neue Anwender gewonnen, die mit den verschiedenen sam?-Funktionsmodulen arbeiten. Besonders wegen des einfachen Bedienkonzepts und der durchdachten Funktionalität sind namhafte Unternehmen und Konzerne heute überzeugte Referenzkunden.

In den Bereichen Wissensmanagement, Arbeitsschutz, Qualitätsmanagement und HR setzt secova mit sam? neue Maßstäbe. Die ganzheitliche Softwarelösung und das Unternehmen selbst wurden bereits mehrfach ausgezeichnet ? etwa beim ?IT-Innovationspreis?, dem “Innovationspreis Münsterland” oder als ?TOP 100 – Deutschlands innovativste Unternehmen” sowie bei ?FOCUS Business?, ?Great Place to Work?, ?TOP JOB? und ?kununu? als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland.