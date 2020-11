Mit Shopware zum personalisierten Shoppingerlebnis

Dass der Onlinehandel?seit?Jahren?immer mehr?an Bedeutung gewinnt, ist bekannt.?Auch, dass mit zunehmender Zahl an Onlineshops im Netz das eigene Angebot und die richtige Ansprache für Kunden umso wichtiger geworden ist. Eine personalisierte Customer Journey zählt zu den Marketinginstrumenten, die zu einer langfristigen Kundenbeziehung beitragen sollen.?Wie die individuelle Ausrichtung eines Onlineshops auf den Kunden in Zusammenhang mit Shopware gelingen kann, zeigt die?Full-Service Digitalagentur?communicode?AG in einem kostenlosen Webinar am 1. Dezember.? ?

Im Rahmen des Webinars werden verschiedene Szenarien aus der E-Commerce-Praxis aufgezeigt, in denen der Rule?Builder?im Onlineshop-System?Shopware genutzt wird, um ein individuelles Einkaufserlebnis zu erzeugen. Dabei werden unterschiedliche Bedingungen und Regeln für bestimmte Kundengruppen festgelegt, die nach?Livegang?automatisch ausgespielt werden. So erhält der Zuschauer des Webinars einen direkten Einblick in die praktische Anwendung des Rule?Builders?und seiner richtigen Konfiguration in Shopware.? ?

Das Webinar richtet sich an Betreiber eines Onlineshops, die sich mit der Optimierung ihrer Customer Journey beschäftigen und dabei auch einzelne Bestandteile eines Kaufprozesses betrachten möchten. Auch Frontend-Entwickler sind zum Webinar eingeladen, um für ihre eigenen Entwicklungen neue Anregungen zu erhalten. Im Anschluss an die Präsentation steht der communicode Consultant für Fragen der Zuschauer zur Verfügung.? ?

Interessierte können sich schon jetzt kostenlos für das Webinar registrieren und erhalten anschließend ihren persönlichen Zugang.? ?

Über?die?Shopware?AG?

Shopware ist ein führendes E-Commerce-System und wird von einigen der größten europäischen Marken, Einzelhändlern und Herstellern aus der B2C- und B2B-Branche eingesetzt. Als zukunftsweisende Open-Source-Lösung gibt Shopware Nutzern die Freiheit, Wachstumspotentiale schnell und einfach zu entfalten ? mit mehr Flexibilität und weniger Komplexität. So vertrauen heute bereits mehr als 100.000 Unternehmen auf eine Lösung von Shopware, zusammen generierten diese im Jahr 2018 einen kumulierten Gesamtumsatz von 5,8 Milliarden Euro.?

Die BVDW zertifizierte Full-Service-Digitalagentur communicode AG aus Essen/NRW konzipiert und entwickelt Enterprise E-Business-Lösungen für Hersteller, Markenartikler und den Handel. Das Beratungs- und Dienstleistungsportfolio umfasst die Themen E-Commerce, Product Information Management, Content Management, Digital Marketing Management sowie Software Engineering für B2B und B2C. Mit über 100 Digitaldenkern und Kreativen realisiert communicode nachhaltige Lösungen auf Basis moderner Konzepte, durch agile Umsetzungsmethoden sowie technologischer und prozessualer Expertise. Führende Anbieter wie SAP Hybris, Shopware, CoreMedia, AWS, CELUM und econda sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Vorwerk, Medion, Triumph, Olymp, Evonik, Grohe oder Turck.