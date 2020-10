Mit sicherem Blick in die Zukunft? neue Weiterbildungen beim IFM

Das IFM Institut für Managementberatung erweitert sein Weiterbildungsangebot im Bereich Management. Die neuen Seminare mit Themen wie ?Experte für Servant Leadership / Führen im agilen Umfeld? oder ?Lean Management und Six Sigma Green Belt / TÜV? richten sich an Menschen, die sich zukunftssicher weiterbilden oder neu orientieren möchten. Das Weiterbildungsinstitut bietet aktuell bundesweit über 500 Weiterbildungen mit dem Schwerpunkt Management an.

Management mit Mittelpunkt Mensch

?Weiterbildung lebt von dem Austausch von Erfahrungen und Ideen zwischen Menschen. Der enge Kontakt zwischen Trainern und Teilnehmern ist äußerst wertvoll und steht in unseren Präsenz- und Online-Seminaren an erster Stelle. Wir sichern unseren Kunden aktuellstes Managementwissen für den Arbeitsmarkt, das persönlich und praxisnah vermittelt wird?, sagt Angela Jahnkow, Geschäftsführung des IFM.

Das IFM bietet seit seiner Gründung 1993 praxisnahe Weiterbildungen in Bereichen wie Management, Personalwesen und Kommunikation an. Heute finden Facharbeiter und Akademiker bundesweit eine Auswahl von mehr als 500 Präsenz- und Online-Seminaren beim IFM.

Die Themen der Zukunft in der Weiterbildung

Die Weiterbildungen des IFM werden entsprechend der aktuellen Anforderungen des Arbeitsmarktes entwickelt. Ein Top-Thema für Unternehmen 2020 ist agiles Arbeiten. Eines der neuen IFM-Seminare qualifiziert Weiterbildungsinteressierte z. B. darin, sich als ?Servant Leader? oder ?dienende Führungskraft? den neuen Führungsaufgaben in der agilen Arbeitswelt zu widmen. In Zeiten von ?New Work?, der kulturellen Realität der digitalen Arbeitswelt, arbeitet agile Führung nicht länger mit Macht, Einfluss und Autorität, sondern Offenheit, Vertrauen und Selbstorganisation. Im entsprechenden Seminar trainieren Teilnehmer Ihr Know-how und Ihre Kompetenzen als zukünftiger Servant Leader in theoretischen und praxisorientierten Lerninhalten.

Neue IFM-Seminare im Überblick

Experte für Servant Leadership / Führen im agilen Umfeld

Lean Management und Six Sigma Green Belt / TÜV

Spezialist für Projektmanagement in prozessorientiertem Kontext / TÜV

Spezialist für agiles Projekt- und Prozessmanagement inkl. SCRUM Master

