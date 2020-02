Mit sicheren Festgeldanlagen eine jährliche Rendite von bis zu 7,5 Prozent erzielen.

Festzinsanlagen Vorteile

Das optimale Fundament für den Vermögensaufbau bieten u.a. Festzinsanlagen, die mit überschaubaren Laufzeiten und den besten Sicherheiten glänzen. Von Vorteil ist auch, dass der Anleger entscheiden kann, ob die Zinsauszahlungen vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder endfällig erfolgen sollen.

Festgeldkonto Definition

Für sicherheitsbewusste Anleger bietet sich ein Festgeldkonto an. Auf einem Festgeldkonto wird ein bestimmter Betrag für einen festgelegten Zeitraum und einem vorher bestimmten Zinssatz hinterlegt. Eine regelmäßige Besparung eines Festgeldkontos ist demnach nicht möglich.

Festgeldkonto eröffnen

Ein Festgeldkonto wird schnell eröffnet. Das Kreditinstitut und der Anleger vereinbaren eine feste Laufzeit. Während dieser sogenannten Anlagedauer (von wenigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren) kann nicht auf das hinterlegte Kapital zugegriffen werden. Im Gegenzug sind die vereinbarten Konditionen (Anlagedauer und Höhe der Zinsen) fest und können sich nicht mehr negativ verändern. Das ist einer der großen Vorteile des Festgeldes.

Festgeld vorzeitig kündigen

In begründeten Einzelfällen kann man eine vorzeitige Kontoauflösung beantragen. In diesem Fall können aber Stornogebühren, Strafgebühren und Zinsverluste entstehen. Deshalb sollte grundsätzlich nur ein Geldbetrag angelegt werden, der auch in Zukunft mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht benötigt wird.

Die geprüften Finanzspezialisten von Kaiser-Investment beraten Sie bei der Auswahl der besten Festzinsanlagen. Sie können mit folgenden Konditionen rechnen:

1. Rendite bis zu 7,5 Prozent.

2. Kurze Laufzeiten.

3. Schon ab 5.000 Euro Anlagesumme.

4. Exklusive Investments.

Die Finanzspezialisten von Kaiser-investment.nl konnten in den vergangenen 30 Jahren ein umfangreiches und hochwertiges Netzwerk im gesamten Finanzsektor aufbauen. Ab sofort können Anleger Zugang auf dieses qualifizierte Netzwerk mit exklusiven und einzigartigen Geldanlagemöglichkeiten erhalten.