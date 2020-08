Mit Speed4Trade und Pitstraat den Online-Teilehandel internationalisieren

eCommerce-Lösungsanbieter Speed4Trade integriert Such- und Vergleichsportal Pitstraat

Kfz-Teile-Händler erreichen damit 10 Millionen Kunden in Benelux-Ländern

Software ?Connect? automatisiert Verkaufsabwicklung und spart Ressourcen

Der eCommerce-Lösungsanbieter Speed4Trade hat Pitstraat (Pitstraat.com) in die Liste seiner Online-Marktplatz-Anbindungen aufgenommen. Pitstraat, das Such- und Vergleichsportal für Autoteile und Kfz-Zubehör, bietet Zugang zu über 10 Millionen potentiellen Kunden in den Benelux-Ländern. Dadurch schafft Speed4Trade eine weitere wichtige Schnittstelle für Automotive-Online-Händler, die ihren Kundenstamm auch international ausbauen möchten.

Auf dem Online-Portal Pitstraat können Originalersatzteile vom Automobilhersteller oder Artikel aus dem Independent Aftermarket gesucht und die Angebote und Preise von verschiedenen Anbietern verglichen werden. Ist der Besucher fündig geworden, kann er den Artikel auch direkt über die Plattform beziehen. Ein für Kunden besonders komfortabler Service des Markplatzes ist die Suchfunktion per Kennzeichen: Kfz-Halter aus den Niederlanden müssen auf der Startseite nur noch ihr Autokennzeichen eingeben und erhalten anhand dessen in den Suchergebnissen die für ihr Fahrzeug passenden Teile.

Durchgängige Multi-Channel-Lösung vereinfacht internationalen Online-Handel

Mit der Pitstraat-Integration in Speed4Trade Connect gelingt es Händlern aus Deutschland, leicht und mit wenig Aufwand ihren Verkaufsradius auf den Benelux-Raum zu erweitern ? ohne dabei selbst in den Aufbau einer eigenen Plattform investieren zu müssen. Dank der Anbindungsmöglichkeit von Connect an ein bestehendes ERP-System ist der Aufwand der manuellen Datenpflege deutlich geringer. Speed4Trade Connect fungiert als Middleware und Anbindungszentrale für verschiedene relevante Online-Plattformen im automobilen Teilemarkt. Mit der Software lassen sich alle Transaktionen zentral an einer Stelle steuern. Preise und Bestände werden automatisch aktualisiert und als Angebote auf den eingesetzten Plattformen gelistet.

Interessierte an der neuesten Pitstraat-Integration oder anderen Anbindungen können sich auf der Speed4Trade-Website informieren oder direkt unter contact@speed4trade.com an die eCommerce-Experten wenden.

Die Speed4Trade GmbH entwickelt Software für digitalen Handel. Das eCommerce-Softwarehaus ist darauf spezialisiert, Plattformen aufzubauen (z. B. Online-Shops, Marktplätze, Serviceportale) und mit vorhandenen IT-Systemen zu vernetzen. Speed4Trade begleitet primär Hersteller und Händler des Kfz-Teile- und Reifenmarktes dabei, digitale Geschäftsmodelle mit automatisierten Prozessen zu verwirklichen. Mit der Vision ?Kundennähe durch digitale Lösungen? verschafft Speed4Trade Anbietern effizient, sicher und kostenreduziert Zugang zu Kunden und Umsatz. Seit über 15 Jahren unterstützen die erfahrenen Softwarearchitekten ihre Kunden in allen Phasen ihrer Digitalisierungsprojekte, von Beratung an. Das international tätige, inhabergeführte Softwarehaus mit 100 Mitarbeitern ist im bayerischen Altenstadt an der Waldnaab ansässig.

www.speed4trade.com