Mit vereinten Kräften: BE-terna übernimmt schwedischen Microsoft Dynamics 365-Spezialist Tydab

BE-terna gab am 12.Januar 2021 die Übernahme von?Tydab?bekannt. Tydab ist einer der?Top-Microsoft-Partner in Schweden?und hat seinen Hauptsitz in Halmstad, sowie Büros in Stockholm und Helsingborg. Der?Spezialist für Dynamics 365 Finance und Supply Chain Management, weist Erfahrung aus über?100 branchenübergreifenden Projekten?auf und bietet Microsoft-Lösungen für Unternehmen mit komplexen Systembetriebsstandards.

Christian Kranebitter, CEO der BE-terna Gruppe: „Das technologische Know-how von?Tydab?in Bezug auf Microsoft Dynamics 365 ist wirklich beeindruckend. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Produktions-, Handels- und Einzelhandelsunternehmen ab und ist ein sehr zuverlässiger Partner für komplexe Implementierungsprojekte in diesen Branchen. Mit Tydab haben wir nun einen bedeutenden Zugang zum schwedischen Markt geschaffen und somit den Weg in den nordischen Markt geebnet. Wir sind überzeugt, dass der typisch skandinavische innovative Charakter von Tydab auf die gesamte BE-terna Gruppe überschwappen wird, denn Tydab und BE-terna teilen die gleichen kulturellen Werte.“

„BE-terna ist ein führender Anbieter von Microsoft Dynamics-Lösungen und bringt enorme Erfahrung im Umgang mit der Microsoft-Plattform mit. Gemeinsam mit BE-terna können wir unsere Position auf dem skandinavischen Markt deutlich ausbauen und verfügen künftig auch über ein umfassenderes technologisches Know-How. Damit können wir unseren Kunden einen klaren Mehrwert bieten und unseren Mitarbeitern eine verbesserte Grundlage für ihre persönliche Entwicklung bieten“, sagt Henrik Mathiasson, Geschäftsführer bei Tydab AB.

Über Tydad

Tydab?ist einer der ersten?Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management / AX Partner in Schweden. Dank der Erfahrung aus über?100 Projekten?in verschiedenen Branchen, kann Tydab seinen anspruchsvollen Kunden die optimale Lösung für komplexe Systemstandards anbieten. Die MitarbeiterInnen von Tydab begegnen Ihren Kunden mit Neugier und dem Willen Betriebsabläufe zu optimieren. Von der kompletten Geschäftslösung bis hin zur gezielten Beratung für spezifische Anwendungsbereiche, Tydab bietet in jedem Bereich professionelle Dienstleistungen an. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Halmstad, Stockholm und Helsingborg und zeichnet sich vor allem durch sein kompetentes Team von Microsoft Dynamics 365-Experten aus. Tydab hat es sich zum Ziel gesetzt Unternehmen aus dem Einzelhandel, Handel und der Fertigung zum Erfolg zu verhelfen.

?

BE-terna zählt zu den führenden europäischen Anbietern von ERP-, BI-, CRM- und HRM-Lösungen und bietet Full-Service rund um die Themenbereiche Business Software und Geschäftsprozess-Management. Zu den Kunden von BE-terna zählen international tätige Konzerne ebenso wie innovative mittelständische Unternehmen, die sich durch moderne Business Software-Lösungen strategische Wettbewerbsvorteile sichern wollen. Das hochmotivierte Team von 850 Beratungs-, Entwicklungs- und IT-Experten an neunzehn Standorten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Slowenien, Serbien und Kroatien betreut aktuell über 1.400 Kunden – größtenteils in internationalen Projekten. Mit einem umfangreichen Produkt- und Dienstleistungsportfolio sowie einem breitgefächerten branchenspezifischen Know-how bietet BE-terna passgenaue Lösungen für die Fokusbranchen Fertigung, Fashion, Handel, Prozessindustrie, Energiewirtschaft und für Dienstleistungsunternehmen. BE-terna ist ein Gold Cloud Business Application, Gold ERP, Gold Application Development, Gold Data Analytics, Gold Cloud Platform Microsoft Partner und zweimaliges Mitglied des angesehenen und elitären Clubs der weltweit leistungsstärksten Microsoft-Partner – dem Inner Circle.