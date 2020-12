Mit Vertrauen zur fehlerfreien Abschlussarbeit! KORREKTUR+LEKTORAT ist Testsieger in der Kategorie ?Markenvertrauen?

AUSGEZEICHNET.ORG, 2. Dezember 2020. Hamburg. Oft beeinflussen Abschlussarbeiten den Erfolg

des zukünftigen Karrierewegs. Um ein möglichst gutes Ergebnis zu erlangen, vertrauen

AbsolventInnen auf die Meinung von Profis. Das Marktforschungsunternehmen

AUSGEZEICHNET.ORG fragte im November nach: ?Welcher dieser Marken von Anbietern für

Lektorate vertrauen Sie am meisten?? Fast 2.500 Personen kürten den Testsieger in der Kategorie

?Markenvertrauen? mit rund 24%: KORREKTUR+LEKTORAT der Wissenschaftslektorat & EnglischTraining Kelly GmbH.

Die Zeit für die Abschlussarbeit ist oft knapp, das Ergebnis soll aber gut bis sehr gut ausfallen. Viele

AbsolventInnen greifen daher auf die Hilfe von Lektoraten zurück, um ihrer Arbeit den letzten Schliff

zu verleihen. Die Umfrage des Unternehmens AUSGEZEICHNET.ORG schafft einen Überblick über

besonders vertrauensvolle Marken von Lektoraten in der Kategorie ?Markenvertrauen?.

KORREKTUR+LEKTORAT überzeugt die Teilnehmenden und ist mit 23,8% Testsieger der Umfrage. STUDILEKTOR folgt mit 21,2% auf dem zweiten Rang und SCRIBBR erhält mit 20,3% den dritten Podiumsplatz.

Die Lektorate 1A STUDI mit 19,4% und MENTORIUM mit 15,3% folgen auf dem vierten und fünften Platz.

Die Lektorate verbessern die Inhalte, Qualität und den Stil der Abschlussarbeiten und erleichtern

den AbsolventInnen die häufig stressige Endphase. Benjamin Gemmert, Geschäftsführer von

AUSGEZEICHNET.ORG, spricht über das Testergebnis: ?Es gibt viele verschiedene Anbieter für

Lektorate auf dem Markt. Wir schaffen mit unserer Umfrage einen Überblick und zeigen, welchen

der abgefragten Marken am meisten Vertrauen geschenkt wird. Gerade bei der Abschlussarbeit

muss das Vertrauen zum Profi stimmen, damit das bestmögliche Ergebnis erzielt werden kann!?

2

AUSGEZEICHNET.ORG bietet Verbrauchern deutschlandweit Orientierung zu verschiedenen Marken

und führt hierzu regelmäßig repräsentative Umfragen zu verschiedenen Marken in

unterschiedlichen Branchen durch. Dabei kürt das Unternehmen jeweils den Testsieger in

Kategorien wie ?Markenvertrauen?, ?Kundenvertrauen? oder ?Kundenbeliebtheit?. Unter

www.ausgezeichnet.org/testsieger sind alle aktuellen Testergebnisse zu den bundesweit

repräsentativen Umfragen zu finden.

Gemmert beschreibt weiter: ?Verbraucher haben oft keinen Überblick über das vielfältige OnlineAngebot. Guter Service und hochwertige Produkte reichen heute nicht mehr aus, um die Kunden zu

überzeugen. Es geht mehr und mehr um den Vertrauensbonus, den die Marken erhalten. Dieses

Vertrauen machen wir mit unserem Testsiegersiegel transparent.?