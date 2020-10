Mitarbeiterbindung mal anders: Erfolgreiche Beispiele gelebter Arbeitgeberattraktivität

Das Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe lädt gemeinsam mit dem Welcome Center Heilbronn-Franken am 8. Oktober 2020 zur Firma mayer gmbh, innenarchitektur & möbelmanufaktur in Sulzfeld ein. Bei der Präsenzveranstaltung erhalten Unternehmer*innen und Personalverantwortliche Einblicke in gelebte Formen der Arbeitgeberattraktivität ? vom regionalen bis zum internationalen Kontext.

Angesichts des wachsenden Bedarfs an Fachkräften wird es für Unternehmen zunehmend wichtiger sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Nicht zuletzt beeinflusst die Arbeitgeberattraktivität sowohl die Mitarbeitergewinnung als auch die Mitarbeiterbindung. Zwei wichtige Themen, die für viele Unternehmen mit Blick auf den wachsenden Wettbewerb um Talente auch in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Doch wie sieht gelebte Arbeitgeberattraktivität aus? Und wie setzt man sie im regionalen und im internationalen Kontext um? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Veranstaltung zum Thema Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität am 8. Oktober 2020. Das Welcome Center TechnologieRegion Karlsruhe lädt gemeinsam mit dem benachbarten Welcome Center Heilbronn-Franken zu einer Präsenzveranstaltung bei der Firma mayer gmbh, innenarchitektur & möbelmanufaktur in Sulzfeld ein. Jürgen Mayer, Geschäftsführer der mayer gmbh, und Svenja Anderer, Senior HR Manager bei der cynora GmbH, stellen verschiedene und erprobte Formen der Arbeitgeberattraktivität vor und gehen dabei auf die Besonderheiten des regionalen und des internationalen Kontextes ein.

Die mayer gmbh, innenarchitektur + möbelmanufaktur ist ein Familienunternehmen in handwerklicher Tradition. Entstanden aus einer einfachen Schreinerei ist das Unternehmen heute Spezialist für Raumplanung und Einrichtung, Innenarchitektur und Möbelmanufaktur.

Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr und endet um 18:30 Uhr mit anschließendem Get-together. Bei Interesse kann bereits um 15:30 Uhr an einer Betriebsbesichtigung der Firma mayer gmbh teilgenommen werden. Zielgruppe der Veranstaltung sind Geschäftsführer, Personalverantwortliche, Führungskräfte und Interessierte ? aus Unternehmen der TechnologieRegion Karlsruhe und der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken. Um eine Anmeldung wird gebeten unter: welcome@technologieregion-karlsruhe.de. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der gängigen Hygienemaßnahmen statt.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 8. Oktober 2020, 17:00 Uhr

Ort: mayer gmbh, innenarchitektur + möbelmanufaktur, Amalienstraße 4, 75056 Sulzfeld

Veranstalter: Welcome Center Technologieregion Karlsruhe und Welcome Center Heilbronn-Franken