Mitteilung eines bedeutenden Aktionärs über relevante Änderungen



3. September 2020: Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen – https://www.commodity-tv.com/play/caledonia-mining-virtual-roadshow-investor-presentation-and-qa/) gibt bekannt, dass das Unternehmen am 2. September 2020 von BlackRock, Inc., einem bedeutenden Aktionär des Unternehmens, gemäß den AIM-Regeln für Unternehmen eine Mitteilung erhalten hat, dass BlackRock, Inc. ihre Beteiligung an dem Unternehmen leicht verringert hat und am 1. September 2020 ein bestimmter Schwellenwert für die Meldung ihrer Beteiligungen am Unternehmen überschritten wurde. Eine Kopie der Benachrichtigung finden Sie unten.

TR-1: Standardformular für die Meldung wesentlicher Beteiligungen

MITTEILUNG DER WICHTIGSTEN BETEILIGUNGEN (an den jeweiligen

Emittenten und wenn möglich im Microsoft Word-Format an die FCA

zu

senden)

i

1a. Identität des Emittenten Caledonia Mining Corporation Plc

oder des zugrunde liegenden

Emittenten bestehender Aktien,

an die Stimmrechte gebunden

sindii:

1b. Bitte geben Sie an, ob der Emittent ein Emittent außerhalb

des Vereinigten Königreichs

ist

(bitte markieren Sie gegebenenfalls mit einem X).

Emittent außerhalb des Vereinigten Königreichs X

2. Grund für die Benachrichtigung (bitte markieren Sie das

entsprechende Feld oder die entsprechenden Felder mit einem

X)

Erwerb oder Veräußerung von Stimmrechten X

Erwerb oder Veräußerung von Finanzinstrumenten

Ein Ereignis, das die Aufteilung der Stimmrechte verändert

Sonstiges (bitte angeben)iii:

3. Angaben zur mitteilungspflichtigen Personiv

Name BlackRock, Inc.

Stadt und Land des eingetragenen Wilmington, DE, USA

Sitzes (falls

zutreffend)

4. Vollständiger Name des/der Aktionärs(e) (falls abweichend von

3.

v

Name

Stadt und Land des eingetragenen

Sitzes (falls

zutreffend)

5. Datum, an dem die Schwelle 01/09/2020

überschritten oder erreicht

wurdevi:

6. Datum, an dem der Emittent 02/09/2020

den Sachverhalt meldete (TT /

MM /

JJJJ)

:

7. Gesamtzahl der Positionen der Person(en), die der Meldepflicht

unterliegen

% der mit % der Insgesamt Gesamtzahl

Aktien Stimmrechte beide in % der

verbundenen durch (8.A + Stimmrechte

Stimmrechte Finanzinstrum 8.B) des

(insgesamt ente

8. Emittentenvi

A) (insgesamt i

8.B 1 + 8.B

2)

Resultierende4,97% 0,65% 5,62% 11.520.860

Situation

an dem Tag,

an dem die

Schwelle

überschritte

n oder

erreicht

wurde

Position der 5,22% 0,36% 5,58%

vorherigen

Benachrichti

gung

(falls

anwendbar)

8. Bekannt gegebene Einzelheiten der daraus resultierenden

Situation an dem Tag, an dem der Schwellenwert überschritten

oder erreicht

wurdeviii

A: Mit Aktien verbundene Stimmrechte

Klasse/Art Anzahl der Stimmrechteix% der Stimmrechte

der

Aktien

ISIN-Code

(falls

möglich)

Direkt Indirekt Direkt Indirekt

(Art 9 of (Art 10 of (Art 9 of (Art 10 of

Directive Directive Directive Directive

2004/109/E 2004/109/EC 2004/109/EC) 2004/109/EC

C) ) (DTR5.1) )

(DTR5.1) (DTR5.2.1) (DTR5.2.1)

JE00BF0XVB15 572.648 4,97%

ZWISCHENSUMME 572.648 4,97%

8.

A

B 1: Finanzinstrumente gemäß Art. 13(1)(a) of Directive

2004/109/EC (DTR5.3.1.1

(a))

Art des FinanzVerfalAusübungs-/UmwaAnzahl der % der Stimmr

instruments ls-datndlungszeitraum Stimmrechte, echte

um xi die erworben

x werden können,

falls das

Instrument

ausgeübt/

umgewandelt

wird.

Wertpapierleih 42.000 0,36%

geschäft

ZWISCHENSUMME 842.000 0,36%

. B

1

B 2: Finanzinstrumente mit ähnlicher wirtschaftlicher Auswirkung

gemäß

Art. 13(1)(b) of Directive 2004/109/EC (DTR5.3.1.1 (b))

Art des FinaVerfallsAusübungs-/Effektive AAnzahl % der Stimmr

nzinstrument-datum Umwandlungsbwicklung der echte

s x -zeitraum oder Barau Stimmrec

xi sgleich hte

xii

CFD Barausgleic32.901 0,28%

h

ZWISCHEN-SU32.901 0,28%

MME

8.B.2

9. Angaben zur meldepflichtigen Person (bitte markieren Sie das zu

treffende

Feld mit einem “X”)

Personen, die der Meldepflicht unterliegen, werden von keiner

natürlichen Person oder juristischen Person kontrolliert und

kontrollieren keine anderen Unternehmen, die direkt oder

indirekt eine Beteiligung an dem (zugrunde liegenden)

Emittenten

haltenxiii

Vollständige Kette kontrollierter Unternehmen, über die die X

Stimmrechte und/oder Finanzinstrumente effektiv gehalten

werden, beginnend mit der letztendlichen kontrollierenden

natürlichen Person oder juristischen Person

xiv (bitte fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Zeilen hinzu)

Namexv % der % der Summe von

Stimmrechte, Stimmrechte beiden, wenn

wenn sie dem durch sie gleich

meldepflichtige Finanzinstrumen oder höher als

n Schwellenwert te, wenn sie der

entsprechen dem meldepflichtige

oder diesen meldepflichtige Schwellenwert

überschreiten n Schwellenwert ist

entsprechen

oder

diesen

überschreiten

Siehe beigefügte

Anlage

10. Im Falle einer Stimmrechtsvertretung geben Sie bitte

Folgendes

an:

Name des Bevollmächtigten

Anzahl und % der gehaltenen

Stimmrechte

Das Datum, bis zu dem die

Stimmrechte gehalten

werden

11. Zusätzliche Informationxvi

BlackRock Regulatory Threshold Reporting Team

Jana Blumenstein

020 7743 3650

Erfüllungsort 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.

Erfüllungsdatum2 September, 2020

Sektion 9 Anlage

Namexv % der % der Summe von

Stimmrechte, Stimmrechte beiden,

wenn sie dem durch wenn sie

meldepflichtig Finanzinstru gleich

en mente, wenn oder höher

Schwellenwert sie dem als der

entsprechen meldepflicht meldepflich

oder diesen igen tige

überschreiten Schwellenwer Schwellenwe

t rt

entsprechen ist

oder diesen

überschreite

n

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial

Management,

Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware

Holdings

Inc.

BlackRock Institutional

Trust Company, National

Association

BlackRock, Inc.

Trident Merger, LLC

BlackRock Investment

Management,

LLC

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial

Management,

Inc.

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial

Management,

Inc.

BlackRock Capital

Holdings,

Inc.

BlackRock Advisors, LLC

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial

Management,

Inc.

BlackRock Holdco 4, LLC

BlackRock Holdco 6, LLC

BlackRock Delaware

Holdings

Inc.

BlackRock Fund Advisors

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial

Management,

Inc.

BlackRock International

Holdings,

Inc.

BR Jersey International

Holdings

L.P.

BlackRock Holdco 3, LLC

BlackRock Canada

Holdings

LP

BlackRock Canada

Holdings

ULC

BlackRock Asset

Management Canada

Limited

BlackRock, Inc.

BlackRock Holdco 2, Inc.

BlackRock Financial

Management,

Inc.

BlackRock International

Holdings,

Inc.

BR Jersey International

Holdings

L.P.

BlackRock (Singapore)

Holdco Pte.

Ltd.

BlackRock HK Holdco

Limited

BlackRock Lux Finco S.a.r

.l

.

BlackRock Japan Holdings

GK

BlackRock Japan Co., Ltd.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!