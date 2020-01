Mitteldeutsche Zeitung zu Combat 18

Das Verbot ist richtig. Einerseits. Andererseits hat es kein Lob

verdient. Denn es wirft ernste Fragen auf. Von Seiten der Sicherheitsbehörden

spielte die Gruppe, die sich selbst als “bewaffneten Arm” von Blood & Honour

bezeichnet, bis in die jüngste Vergangenheit hinein kaum eine Rolle. Im letzten

Verfassungsschutzbericht tauchte sie gar nicht auf. Dabei ist Blood & Honour

schon seit dem Jahr 2000 verboten. So besteht ein Widerspruch zwischen der

bisherigen offiziellen Nichtbeachtung und der Tatsache, dass die Gruppe in

größeren Teilen Deutschlands präsent war.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4500918

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell