Mitteldeutsche Zeitung zu Davos

Und nun wirbt auch das Weltwirtschaftsforum in Davos – seit einem

halben Jahrhundert Pilgerstätte des globalen Kapitalismus – für grüne Geschäfte.

Daraus spricht die Einsicht in die Notwendigkeit einer klimapolitischen

Sensibilisierung der Wirtschaft. Mit dem Pflanzen von Bäumen, wozu sich die

Konzernchefs verpflichten wollen, ist es aber gewiss nicht getan. Aufforstung in

fernen Ländern verleitet zum “Weiter so” daheim, ist schlecht zu kontrollieren

und zeugt von neokolonialem Denken.

