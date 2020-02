Mitteldeutsche Zeitung zu der Vorwahl in Iowa

Tatsächlich dürfte, wenn das Chaos beseitigt ist, ein größeres

Problem der Demokraten offenkundig sein: Ihr Favorit Joe Biden hat offenbar in

Iowa deutlich schlechter als erwartet abgeschnitten. Die persönliche und

politische Kraft für einen Mobilisierungsakt zum Sturz von Trump hat er nicht

mehr. Lange kann sich die Führung der Demokraten dieser Einsicht nicht mehr

verweigern. So bitter es ist: Einstweilen steht nur ein Sieger der

Demokraten-Wahlen fest. Sein Name ist Donald Trump.

