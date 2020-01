Mitteldeutsche Zeitung zu EU und Libyen

Bricht fast neun Jahre nach dem Sturz von Diktator Muammar

al-Gaddafi jetzt der Frieden aus? Nein, so weit ist es noch lange nicht. Die

Berliner Libyen-Konferenz markiert allenfalls den Beginn eines langen Prozesses.

Europa hat dennoch eine Chance. Es muss sie nur nutzen. Zunächst geht es nicht

darum, Soldaten nach Libyen zu schicken. Die EU täte besser daran, ihre

Marine-Mission “Sophia” wieder aufleben zu lassen, um Schiffbrüchige im

Mittelmeer zu retten. In der Konsequenz heißt das aber: Die Flüchtlinge müssen

nach ihrer Rettung durch EU-Schiffe auch in der EU aufgenommen werden. Das

dürfte das größte Problem werden.

