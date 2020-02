Mitteldeutsche Zeitung zu Leipzig

Ja, Leipzig ist anders. Burkhard Jung, der Amtsinhaber, ist

genauso wenig mit seiner SPD gleichzusetzen wie Sebastian Gemkow, sein

Herausforderer, mit seiner CDU. In manchen Sachfragen vertreten sie

verschiedene Ansichten, im Auftreten sind sie unterschiedlich. Doch beide

verkörpern, was Leipzig in den vergangenen 30 Jahren getragen und ausgemacht hat

– das liberale weltoffene Bürgertum, das Fremdenfeinde in die Schranken weist

und den Gemeinsinn hochhält. Egal, wer in vier Wochen ins Rathaus einziehen

wird: Leipzigs liberale Bürger haben schon jetzt gewonnen.

