Mitteldeutsche Zeitung zu Siemens

Doch selbst wenn Siemens den Auftrag abgelehnt hätte, wäre der Bau

der größten Steinkohlemine der Welt nicht zum Erliegen gekommen. Zu groß ist nun

einmal nach wie vor das Interesse der Welt an Steinkohle als Energieträger. Das

mögen wir im umweltschutzaffinen Europa nur bedingt verstehen, die asiatischen

Staaten benötigen wiederum die australische Kohle für ihren Energiehunger. Und

Australien wiederum profitiert vom wirtschaftlichen Erfolg ihrer

Rohstoffunternehmen in Down-under. Das mag man kritisieren, aber vielleicht

sollte man sich dann besser an die größten Kohleimporteure der Welt wenden:

China, Indien, Japan und Südkorea.

