Mitteldeutsche Zeitung zu Thüringen

Denn weder Thomas Kemmerich noch CDU-Fraktionschef Mike Mohring

war offenbar bewusst, welches politische Erdbeben diese Wahl auslösen würde.

Die Erklärungen von beiden im Anschluss waren jedenfalls geprägt von

politischer Unreife. Aber es wurde noch schlimmer. Denn auch die

Landesverbände von CDU und FDP waren allein nicht in der Lage, die Tragweite des

Problems zu erkennen und rechtzeitig sowie angemessen darauf zu reagieren. Es

brauchte erst ein Donnerwetter aus den Parteizentralen von CDU und FDP, um die

Situation so halbwegs wieder zu bereinigen. Auf den Punkt gebracht: Thüringen

war gefallen, aber der Geist der Demokratie in Deutschland lebt noch.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4513717

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell