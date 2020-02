Mitteldeutsche Zeitung zu Thüringen

Die Demokraten fielen einmal mehr übereinander her. In der FDP

überlebte Christian Lindner die letzten Tage nur mit Mühe. Die SPD zweifelt an

Schwarz-Rot, die Grünen zweifeln an Schwarz-Grün. In der CDU ziehen die Gegner

von Annegret Kramp-Karrenbauer parteiintern die Dolche. Aus Sicht der AfD hat

der Kemmerich-Coup also wunderbar funktioniert. Die komplette einstmals

staatstragende politische Szenerie ist durch den Wind – die Rechtsradikalen

indessen reiben sich fröhlich die Hände. Wenn beides so weiter geht, könnte die

Republik bald an einen emotionalen Kipppunkt geraten.

