Mitteldeutsche Zeitung zum Brexit

Der Morgen nach dem Brexit ist der Moment, in dem Europa den Blick

wieder auf sich selbst richten sollte. Es muss Schluss sein damit, den

vermeintlichen Leicht- und Wahnsinn der Londoner Politik zu belächeln und sich

selbst damit zu erheben. In Europa läuft auch ohne Großbritannien einiges

holprig, unrund oder falsch. Der Brexit ist zu oft in den vergangenen Monaten

zum Alibi der Politik des Kontinents geworden, eigene Fehler wurden als weniger

relevant betrachtet. Europa muss besser, attraktiver, verständlicher werden. Das

ist die Lehre des Brexit für die verbleibenden 27 Staaten.

