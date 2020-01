Mitteldeutsche Zeitung zum Koalitionsausschuss

Mit jedem Tag, den das so weitergeht, steigt die

Wahrscheinlichkeit, dass die schon oft tot gesagte Regierung bis zum Ende der

Legislaturperiode durchhält. Eine schlechte Nachricht ist das nicht, zumal

Deutschland in der zweiten Hälfte 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt.

Angesichts der Herausforderungen, vor denen die EU im Brexit- und US-Wahljahr

steht, wäre ein Wahlkampf in ihrem größten Mitgliedsland wenig hilfreich. Und

doch ist es gut, dass danach, 2021, endlich Schluss mit dieser GroKo ist. Das

Bündnis mag besser als sein Ruf sein, aber angesichts gigantischer Umwälzungen

durch Digitalisierung, Demografie, Klimawandel und Globalisierung braucht es

mehr als das übliche Regierungs-Klein-Klein.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4507230

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell