Mitteldeutsche Zeitung zum rechten Terror

Noch zu Zeiten von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen

wäre es den Experten der Behörde vermutlich schwerer gefallen, mit Warnungen vor

rechten, gewaltbereiten Netzwerken durchzudringen. Immer wieder war nur von

Einzelfällen die Rede. Der NSU wurde jedenfalls in der offiziellen Darstellung

der Behörden auf ein Kerntrio von drei Mitgliedern geschrumpft. Dabei konnte

jeder wissen, dass das Umfeld aus Hunderten von Personen bestanden hat. In einer

Gesellschaft, die insgesamt deutlich nach rechts rückt und in der Parteien wie

die AfD das politische Klima systematisch vergiften, stimmt der jüngste

Fahndungserfolg verhalten optimistisch. Nur wenn sich die Demokratie wehrhaft

zeigt, hat sie eine Überlebenschance.

