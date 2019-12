Mitteldeutsche Zeitung zum Wald

In erster Linie speichern Wälder Wasser und CO2 und bieten Tieren

einen Lebensraum. Schreitet der Klimawandel weiter voran, wird diese Funktion

nachlassen. Selbstredend können wir etwas dagegen tun. Wir können aufhören,

Bäume zu fällen. Wir können Bäume pflegen. Wir können neue Bäume pflanzen, vor

allem resistentere Arten. Der Verband der Waldeigentümer beziffert den Bedarf an

neuen Bäumen auf 300 Millionen. All die Bemühungen haben jedoch Grenzen, wenn

es uns nicht gelingt, den Klimawandel zu mildern. Schließlich sind die neuen

Bäume demselben Klima ausgesetzt wie die alten. Sicher ist: Auf den Wald zu

achten, ist mehr als Romantik. Es ist lebensnotwendig.

