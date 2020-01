Mitteldeutsche Zeitung zur AfD

Über den “Flügel” kann der Verfassungsschutz nicht allein mit

nachrichtendienstlichen Mitteln in größere Teile der AfD hineinschauen. Wird der

“Flügel” vom Prüffall zum Beobachtungsobjekt, könnte wegen dessen überragender

Bedeutung in der AfD früher oder später auch die Gesamtpartei zunächst zum

“Prüffall” und anschließend zum Beobachtungsobjekt werden. Am Ende stünde

womöglich eine Verbotsdebatte. So gesehen hat der juristische Streit eine enorme

politische Bedeutung. Es geht dabei auch um die Frage, ob und wie ein

demokratischer Rechtsstaat gegen eine Partei vorgehen kann, die mit der

Demokratie wenig am Hut hat, bei der aber in einzelnen Ländern bis zu einem

Viertel der Wahlberechtigten ihr Kreuzchen machen. Von der Antwort auf diese

Frage hängt eine Menge ab.

