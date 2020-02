Mitteldeutsche Zeitung zur Bahn und Sturm “Sabine”

Hier zeigt sich, was dann doch noch alles schieflaufen kann. Wer

sich um Reisende kümmern will, darf sie nicht orientierungslos in Zügen sitzen

oder durch Bahnhofshallen irren lassen, auf der Suche nach dem richtigen

Ansprechpartner. Der darf ihnen nicht nur heißen Tee und Hotelzüge zum

Übernachten anbieten, sondern muss sie auch mit verständlichen Informationen

versorgen. Die Bahn hat sich da schon mächtig angestrengt in den letzten Jahren,

aber sie hat immer noch Luft nach oben. Die Informationspolitik ist die

Achillesferse des Konzerns. Am Sonntag – und auch am Montag danach – ist diese

gelegentlich leider wieder deutlich zutage getreten.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4516820

OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell