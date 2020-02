Mitteldeutsche Zeitung zur CDU

Der Rückzug von Jens Spahn von seinen Ambitionen, selbst nach dem

Parteivorsitz zu greifen, ist tatsächlich ein Akt, den der 39-Jährige zum Wohle

der Partei unternimmt. Spahn weiß zudem, dass er die meiste Zeit im Bewerberfeld

hat. Er kann auch in einigen Jahren noch in größere Posten aufrücken. Merz setzt

nun auf volle Konfrontation mit dem konkurrierenden Team. Er stehe für Aufbruch

und Erneuerung, Laschet und Spahn für Kontinuität, sagte er am Dienstag. Es gibt

einen Vorgeschmack auf die Atmosphäre, in der dieser Wahlkampf in den kommenden

Wochen geführt werden dürfte.

