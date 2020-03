Mitteldeutsche Zeitung zur Prognose der Wirtschaftsweisen

Eine große Stärke Deutschlands – die sich hoffentlich auch in dieser Krise wieder zeigt – ist die intakte Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften. So, wie es außerhalb der Krise legitim ist, dass jede Seite schon mal robust ihre Interessen vertritt, so ist in der Ausnahmelage die Hoffnung berechtigt, dass Arbeitgeber, Gewerkschaften und Arbeitnehmer gemeinsam Lösungen finden. Die oft verspottete deutsche Konsensgesellschaft ist eindeutig im Vorteil.

