Mitten drin. Der Lebensunternehmer Magnus F. Barghorn – ganz privat – Einblick in Lebenserinnerungen

Als Magnus F. Barghorn einem seiner Freunde wieder einmal von alten Zeiten erzählte, gemahnte ihn dieser, dass seine Geschichte unbedingt aufzuschreiben. Es erschien dem erfolgreichen Unternehmen zunächst ein wenig abwegig, aber der Gedanke ließ ihn nicht mehr los. Als er eines Tages im Keller all die Kartons mit alten Akten durchschaute, die er durch seinen Beruf aufbewahren musste, entdeckte er darin aber auch viel Privates, z.B. Zeitungsberichte von ihm als Jüngling in Badehose. Die Idee, dass seine Ururenkel eines Tages nachlesen könnte, wer ihr Ururopa eigentlich war, schien ihm daraufhin gar nicht mehr so abwegig. Seine Enkelin schenkt ihm darüber hinaus auch noch ein Buch mit dem Titel „Opa, erzähl mal“. Ein Zufall konnte dies nicht sein, dachte er sich, und machte sich bald zusammen mit Heike Jacobsen an die Arbeit, um dieses Porträtbuch zu erschaffen.

Die Leser lernen in dem sehr persönlichen Buch „Mitten drin. Der Lebensunternehmer Magnus F. Barghorn – ganz privat“ von Magnus F. Barghorn und Heike Jacobsen mehr über das Leben eines Mannes, der sich im Leben viele Ziele gesetzt hat und alles daran legte, an diesen Zielen auch anzukommen. Er will mit seiner Geschichte vor allem die Botschaft vermitteln, dass man sich immer Ziele setzen sollte, um im Leben weiter zu kommen. Vor allem seine Enkeln und Urenkeln will er zeigen, dass man nicht einfach aufgeben sollte, wenn mal Hindernisse den Weg versperren. Auch Menschen, die mit dem Unternehmer nicht verwandt sind, werden aus diesem Buch viele Ratschläge mitnehmen und Mehrwert schöpfen können.

„Mitten drin. Der Lebensunternehmer Magnus F. Barghorn – ganz privat" von Magnus F. Barghorn und Heike Jacobsen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19701-5 zu bestellen.

