Mobile Hightech-Ausstellung in Dillingen: Im InnoTruck entdecken Jugendliche wichtige Zukunftstechnologien

Auf Einladung des Technisch-Wissenschaftlichen Gymnasiums ist die Initiative InnoTruck des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) am 9. und 10. September 2021 in Dillingen zu Gast. Der Truck zeigt eine Mitmach-Ausstellung rund um Innovationen und wichtige Zukunftsthemen. Angemeldete Schulklassen werden am Beispiel von über 80 Ausstellungsstücken lernen, wie Forschung unser Leben beeinflusst und wie junge Leute selbst in MINT-Berufen die Welt mitgestalten können.

Wann: Donnerstag und Freitag, 09. und 10.09.2021

Wo: Parkplatz am Technisch-Wissenschaftlichen Gymnasium, Wallerfanger Str. 25, 66763 Dillingen/Saar

Wo liegt der Unterschied zwischen einer Erfindung und einer Innovation? Und wie wird aus einer Idee ein erfolgreiches Produkt? Antworten auf diese und andere spannende Fragen gibt der InnoTruck: Als „Innovationsbotschafter“ des Bundesforschungsministeriums macht das doppelstöckige Ausstellungsfahrzeug auf seiner Deutschland-Reise auch Station in Dillingen. Der Truck steht von Donnerstag und Freitag, 09. und 10.09.2021, auf dem Parkplatz am Technisch-Wissenschaftlichen Gymnasium. Aufgrund der Corona-Pandemie öffnet die mobile Ausstellung derzeit nur für angemeldete Schulklassen.

Begeisterung für Technik wecken

Die Ausstellung im InnoTruck informiert anschaulich über die Bedeutung naturwissenschaftlich-technischer Errungenschaften für unseren Alltag und zeigt, warum Innovationen für Wohlstand, Beschäftigung und eine steigende Lebensqualität wichtig sind. Dr. Torben Schindler und Dr. Peter Stoffels vom wissenschaftlichen Team der Initiative zeigen den Jugendlichen anhand von Beispielen, wie sie mit einer Ausbildung oder einem Studium im „MINT-Bereich“ (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zur Lösung wichtiger Zukunftsaufgaben wie dem Klimawandel oder der Therapie von Volkskrankheiten beitragen können.

Interaktive Ausstellung für innovative Themen

Die mobile Ausstellung lädt ein zu einer multimedialen Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern und Mitmachangeboten. Mit Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen lassen sich Innovationen nicht nur anschauen, sondern auch anfassen und ausprobieren. So zeigt ein kollaborativer Roboter, wie die Zusammenarbeit von Menschen und Maschinen in Zukunft aussehen könnte, Beispiele aus dem Bereich Mobilität führen vor Augen, wie die Verkehrswende gelingen kann und medizintechnische Exponate demonstrieren den Fortschritt in der Gesundheitsforschung.