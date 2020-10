Mobile Inventur App für Android und iOS

Für eine Inventur App braucht man im ersten Schritt die richtige MDE Hardware. Diese muss nicht gekauft sein, Sie können das passende Gerät auch über COSYS Inventurservice mieten. Eine günstige Alternative sind Smartphones. Und wenn Sie gerade ein Smartphone zur Hand haben, haben Sie bereits alles, was nötig ist, um COSYS Inventur Software kostenlos zu testen.

Moderne Software zur mobilen Datenerfassung ist für die Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. So auch die COSYS Cloud Demo App Inventur. Um diese App zu testen, betreten Sie den Google Play oder Apple App Store, laden die App herunter und können direkt starten. Ohne Anmeldung, ohne Zugangsdaten anzufordern.

Die kostenlose Demo Version gibt Ihnen die Gelegenheit, COSYS Inventur App intensiv zu testen und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter am Stichtag reibungslos damit arbeiten können.

Wie funktioniert COSYS Inventur App?

In der Standardausführung, wie es auch die Cloud Demo App hat, geben Sie in dem Modul Inventur zuerst den Standort und den Erfasser an. Anschließend scannen Sie den Zählplatz oder geben ihn händisch ein. Für die digitale Bestandserfassung scannen Sie die EAN oder Artikelnummer des Produkts, geben die vorhandene Menge ein und fahren damit solang fort, bis ein Zählplatz abgeschlossen ist.

Über zwei Listen, Zählplatzliste und Artikelliste, sehen Sie den Fortschritt der Bestandsaufnahmen auf einen Blick und können fehlerhafte Daten löschen, bevor die Daten gesendet werden.

In dem Modul Datenübertragung senden Sie die Daten an das COSYS Backend. Über das COSYS Backend importiert die mobile App auch die Artikel Stammdaten. In dem mobilen Modul ?Inventur? finden Sie zudem den Button ?Demobarcodes?, über den Sie Test Barcodes herunterladen und ausdrucken können, um die Scanfunktion mit dem Smartphone zu testen.

Außerdem im COSYS Backend enthalten ist die Benutzeroberfläche ?COSYS WebDesk?. Der WebDesk zeigt Ihnen die erfassten Daten und Stammdaten und Sie können die Daten bearbeiten und verwalten. Einen kostenlosen Zugang zum COSYS WebDesk können Sie über die mobile Demo App anfordern.

COSYS rundum Inventurservice

Weitere Funktionen und Services, die wir in einer Vollversion bereitstellen, sind:

Anbindung an Kunden- und ERP Systeme über Schnittstellenmodule

Stammdaten Import und Inventur Export, z. B. über .csv Datei

Inventurprotokolle erstellen

Inventur über Zählplätze, Regalemeter, Lagerbereiche etc. durchführen

Mit Vorzähler und Nachzähler arbeiten

Fotofunktion

MDE Geräte Verleih oder Kauf

Konfiguration der MDE Geräte mit Software, Stammdaten, WLAN etc.

Anpassung der Modulmasken an Ihre Abläufe

Interessiert?

Gestalten Sie Ihre Inventur, ob permanent, Stichtags- oder Stichproben Inventur, digital mit einer intuitiven Software und einem zuverlässigen Hardwareservice. Überzeugen Sie sich von unserer Demo Version und fragen noch heute ein Angebot von unserem Vertrieb an unter +49 5062 900 0 oder über das Kontaktformular.

