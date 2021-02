Mobile Raumluftreiniger als effektive Waffe im Kampf gegen Corona

Corona hat die Welt weiterhin fest im Griff und eines hat jetzt oberste Priorität: Die Infektionsgefahr möglichst niedrig halten. Doch auch im Pandemiealltag gibt es so einige Veranstaltungen und Events, die für Unternehmen und Branchen ebenfalls von wirtschaftlicher Bedeutung sind. Doch wie kann man diese so sicher wie möglich umsetzen? 2020 waren digitale Events für viele Veranstaltungsformen eine gute Alternative ? und sind es bis heute. Doch trotzdem müssen bei manchen Events Menschen live aufeinandertreffen.

Diese Gedanken beschäftigen unter anderem die Production Company b&b eventtechnik GmbH in Filderstadt südlich von Stuttgart. Im Juni 2020 eröffnete b&b die hybride Eventlocation GATE 22 in Filderstadt, um auch in Zeiten der Pandemie sichere digitale und hybride Events zu realisieren. Anfang 2021 kam das eigene Greenscreen-Studio GOGR33N im Headquarter der Firma hinzu.

Um den Gästen und dem anwesenden Team vor Ort die höchstmögliche Sicherheit zu garantieren, gibt es strengen Auflagen sowie spezifische Hygienekonzepte. ?Auch bei einem digitalen Event müssen viele Menschen vor Ort arbeiten. Unser Hygienekonzept schützt alle Anwesenden in den Räumen?, erklärt Sebastian Schäffler, Geschäftsführer von b&b eventtechnik. Abstandsregelungen, eine maximale Personenzahl und das Tragen von FFP2 Masken sind hierbei wichtige Grundpfeiler eines Sicherheitskonzepts.

Weniger Aerosole dank Raumluftreiniger

Doch was passiert, wenn das Tragen von Masken in bestimmten Situationen nicht möglich ist? Zum Beispiel beim Schminken oder beim Verkabeln muss die Maske abgenommen werden. Auch Moderatoren oder Protagonisten auf der Bühne tragen keine Maske. Das Risiko hat b&b eventtechnik früh erkannt und ist hier aktiv geworden. ?Um alle Personen in der Location, ob mit oder ohne Maske, eine größtmögliche Sicherheit zu bieten, haben wir seit Anfang 2021 spezielle Raumluftreiniger im Mietpark von b&b?, sagt Sebastian Schäffler.

Was bezwecken diese Geräte? Sogenannte Raumluftreiniger sind Geräte, die die Luft durch unterschiedliche Methoden filtern und so die Konzentration von Aerosolen erheblich verringern können. Denn wenn sich mehrere Menschen gleichzeitig in Räumen aufhalten, ist die Ansteckungsgefahr durch Schwebepartikel in der Luft sehr hoch. Bisher konnte eine Ansteckung nur durch das Tragen von Schutzmasken und regelmäßiges Lüften verhindern werden.

Die mobilen Raumluftreiniger sind mit einem HEPA-14-Filter ausgestattet und entfernen nach Herstellerangaben 99,995 Prozent aller Viren. Diese Filterklasse entspricht den eingesetzten Geräten in einem Operationssaal. Das Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik der Universität der Bundeswehr in München hat die Wirksamkeit der Geräte bestätigt. Obendrein erzeugen Raumluftreiniger durch das ständige Umwälzen Reinluft.

Auf dieser Grundlage bietet b&b eventtechnik die Geräte Trotec TAC V+ inklusive Schallschutz zur Miete oder bei Veranstaltungen in den hauseigenen Locations an. Laut Hersteller gewährleistet der Luftreiniger TAC V+ eine schnelle und hocheffektive Reduktion der Viren aus der Raumluft. Er wurde insbesondere mit Blick auf die spezifischen Anforderungen bei mittleren und großen Räumen entwickelt.

Größtmögliche Sicherheit durch b&b eventtechnik

Mit diesen effektiven Raumluftreinigern, einem verantwortungsvollen Fachbeauftragten für Hygiene im Veranstaltungswesen und individuellen Hygienekonzepten können Events bei b&b eventtechnik mit einer größtmöglichen Sicherheit und geringem Risiko umgesetzt werden.

Hierzu ist es wichtig, dass Unternehmen sich trauen, auf die Expertise der Veranstaltungsfirmen und Dienstleister wie etwa b&b zu vertrauen. Dieses Anliegen fasst Sebastian Schäffler zusammen ?Wir können im GATE 22 fast alle Eventwünsche mit höchstmöglicher Sicherheit umsetzen. So bringen wir das ?Live? in Liveevent zurück.?

Die b&b eventtechnik GmbH ist ein Fullservice-Dienstleister der Eventbranche mit Hauptsitz in Filderstadt. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und bietet umfangreiche Dienstleistungen aus den Bereichen Planung, Beratung, Veranstaltungstechnik, Messeservice und Mietmobiliar.

Im Hauptsitz arbeiten auf 4.300 m? Logistikfläche 45 Festangestellte, darunter 9 Auszubildende. Die Production Company legt in allen Unternehmensbereichen großen Wert auf Nachhaltigkeit und orientiert sich an der Agenda 2030 der UN mit den 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung.

https://www.bb-et.de/