Mobile Warehouse App für Ihr Smartphone

Die Lagerverwaltung wird durch eine wachsende Artikelvielfalt und großes Umschlagsvolumen immer schwieriger. Sollen viele Aufträge mit teils ähnlichen Produkteigenschaften entnommen und kommissioniert werden, kommt es oft zu Fehlern. Da werden händisch geführte Kommissionerlisten abgehakt, aber die Ware nicht entnommen oder doppelt kommissioniert, weil die Ware nicht markiert wurde. Oder Kunden erhalten nicht die bestellte Ware, sondern Lieferungen anderer Kunden.

Diese Fehler im Lagerablauf führen zu kostenintensiven Retouren und einer Verschlechterung der Kundenbeziehungen. Schaffen Sie mit COSYS Warehouse App den Schritt in ein digitales Lager und profitieren von Kosteneinsparungen, mehr Transparenz und mehr Effizienz im Lager. Schnittstellen zu Ihrem ERP-System ermöglichen zudem einen Datenaustausch von Bestands- und Bewegungsdaten in Echtzeit.

Smartphones für mobile Geschäftsprozesse

Bei der Erfassung des Materials und Teilestromes in Handels- und Produktionsunternehmen kommt es darauf an, die Daten einfach zu erfassen und in Echtzeit zu verbuchen. Neuste technologische Errungenschaften in Smartphones legen dazu nicht nur im Konsumentenbereich, sondern auch bei Unternehmensanwendungen eine solide Basis für eine effiziente Geräteverwaltung und sichere Unternehmens-Apps.

Von der Warenbestellung, über die Erfassung des Wareneingangs, Umlagerungen, Kommissionierungen und die Versandfertigmeldung lassen sich alle Prozesse über Barcodes erfassen und die Daten an das ERP System übergeben. Auch Bereitstellungen für die Produktion oder an der Verladerampe, die Verladung / Beladung selbst oder die Erfassung der Inventur kann über die Barcodeerfassung erfolgen.

Erfahren Sie mehr zu den mobilen Warehouse Apps, die für kleine Unternehmen in Form von Bestandsführung, den Mittelstand mit Small Warehouse sowie Kunden mit hohen Anforderungen und einer Lagerverwaltungssoftware verfügbar ist. Standardisierte Grundanwendungen decken dabei bereits eine Vielzahl der Kundenanforderungen ab um die digitalen Vorteile schnell zu nutzen.

Wie aus dem Smartphone ein Werkzeug der Unternehmensklasse wird

Mobile Device Management Software von Soti gibt Ihrer IT die Möglichkeit, Geräte für Unternehmenszwecke bereitzustellen. Dabei können überflüssige Apps ausgeblendet, Updates flächendeckend verteilt und die Fernwartung vereinfacht werden.

Einzigartige Verwaltung mobiler Devices von Soti! Mehr erfahren über:

Soti MobiControl

EMM Enterprise Mobility Management

Mobile Security

Telecom Expense Management

Bring Your Own Device

MDM Software ein Überblick

Auch bei der Erfassung der Unternehmensdaten über Barcodes und Datamatrixcodes legt COSYS mit dem Scankeyboard eine performante Grundlage. So schnell konnten Sie noch nicht so viele Barcodes scannen.

Entscheidende Vorteile, die für Smartphone Barcode Scanning sprechen:

geräte- und herstellerunabhängig

schnelle Entwicklungszyklen

geringer Kapitalaufwand bei monatlich überschaubaren Kosten

High Performance Apps, die permanent weiterentwickelt werden

Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen oder für ein konkretes Angebot zur mobilen Warehouse App auf Smartphones entweder unter +49 5062 900 0 oder über unser Kontaktformular.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.