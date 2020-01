Mobile Warehouse App von COSYS hilft Mittelstand

Die Marktanforderungen an die Bestandsverfügbarkeit auf der Fläche und die Direktanlieferung über die letzte Meile zum Kunden nimmt stark zu. Damit sehen sich Großhändler, die B2B Kunden bedienen und Einzelhändler die mehrere Filialen betreiben konfrontiert und müssen Prozesse digital ausrichten um künftig Kunden zu begeistern.

Mehr Produktvielfalt macht die Arbeit im Lager immer komplexer

Immer anspruchsvollere Kunden wollen immer wieder neue Produkte in kurzen Innovationszyklen erwerben. Dazu muss sich die Lagerlogistik möglichst effizient aufstellen, damit die vorhandenen Flächen optimal genutzt werden und ein hohes Pick-Volumen abgearbeitet werden kann. Dank MDE-Systemen werden Mitarbeiter im Lager unterstützt, per Scan wird jede Entnahme erfasst und so Artikelverwechslungen und damit teure Retouren vermieden.

Zebra Technologies als Basis hoch performanter Lager und Logistiklösungen.

Zebra Technologies bietet mit Etikettendruckern die Grundlage für mobile Datenerfassung, denn ohne qualitative Etiketten und belastbare Etikettendrucksysteme ist die mobile Datenerfassung schlicht nicht möglich.

Kaufen Sie jetzt Drucksysteme von Zebra:

– Desktopdrucker

– Industriedrucker

– Kartendrucker

– Mobile Drucker

Zebra Technologies mit mobilen Datenerfassungsgeräten

Zebra Technologies bietet mit dem Zebra TC72 und TC77 ein vollwertiges Fulltouch MDE-Gerät, dass die Anforderungen anspruchsvollster Unternehmen erfüllt. Dank umfangreichem Zubehör kann der Betrieb in mehreren Schichten erfolgen, Mitarbeiter die Geräte sicher und bequem verstauen und über umfangreiche Lade-/Übertragungsstationen die Geräte aufladen.

Mit dem Zebra TC8300 hat Zebra neue Maßstäbe im Bereich der Mitarbeiterproduktivität gesetzt, dank dem montierten Griff können Erfassungsvorgänge noch schneller erfolgen. Müssen Eingaben über eine physische Tastatur erfolgen bietet das Zebra MC3300 und das Zebra MC9300 umfangreiche Tastaturlayouts und Robustheit für Ihren Anwendungsfall!

Geschäftsprozesse im Lager mit modularer Software abbilden

Gängige Prozesse vom Wareneingang über die Einlagerung auf den Ziellagerplatz bis hin zur Umlagerungen zwischen Lagerplätzen oder Bereitstellungen für die Produktionsstandorte bis hin zur Auslagerung für Projekte oder die Kommissionierung von Kundenaufträgen lassen sich über die COSYS mobile Software erfassen. Dazu nutzen Mitarbeiter mobile Endgeräte wie Smartphones (Smartphone Barcode Scanning) oder MDE-Geräte, um die Barcodes und Datamatrixcodes auf den Produkten zu erfassen. Von der Versandfertigmeldung bis zur Verladung auf den eigenen Fuhrpark und die Auslieferung auf der letzten Meile zum Endkunden bietet COSYS ein umfangreiches Transport Management System mit Sendungsverfolgung Track and Trace.

Über COSYS lässt sich auch die Abholung von Pfand und Retourenware sowie die Lademittelverwaltung abbilden.

Mit COSYS lassen sich auch andere Prozesse im Großhandel wie die Warennachbestellung oder der Tresenverkauf abbilden.

SaaS Lösung in der Cloud oder Serverlösung

IT Abteilungen sind heute mit vielen Dingen beschäftigt, weshalb eine Vielzahl von Kunden COSYS Lösungen aus der Cloud bezieht und mit COSYS einen Ansprechpartner für das Gesamtsystem hat. Neben Cloud-Lösungen werden auch Serverlösungen betrieben. Über den COSYS WebDesk lassen sich die Benutzer des mobilen Systems anlegen, Bestandsverläufe anzeigen sowie das Lager optimieren.

Testen Sie jetzt unsere COSYS Cloud Inventur App und überzeugen sich von der top Performance!

Über Schnittstellen zu ERP und Warenwirtschaftssysteme lassen sich Daten einfach austauschen. Kunden nutzen unter anderem folgende Systeme:

– proALPHA

– Dynamics Navision

– Dynamics Axapta

– SAP

– SANGROSS GWS

– Sage Office Line / Sage 100 / Sage 50

– prohandel

– TopM

– SelectLine

– KISS Winkiss Warenwirtschaft

– Infor

– Bestandsführung

– Small Warehouse

– Lagerverwaltungssoftware LVS

