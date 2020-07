Mobileum Inc. erwirbt Sigos

Marktführer schließen sich zusammen, um End-to-End-Testprozesse und Analysen für 5G und Internet der Dinge (IoT) anzubieten

Mobileum Inc.(“Mobileum”), ein führender globaler Anbieter von analysebasierten Roaming-, Netzwerksicherheits- und Risikomanagement-Lösungen, gab heute die Übernahme von SIGOS bekannt. Dies ist die dritte Übernahme, die Mobileum abgeschlossen hat. Die Akquisition folgt dem Erwerb von WeDo Technologies im August 2019 und von Evolved Intelligence im Oktober 2018.

Mit einer weltweiten Geschäftstätigkeit und Niederlassungen in Silicon Valley (San Mateo, Kalifornien, USA), Gent (Belgien), Nürnberg (Deutschland) und Singapur bietet SIGOS seinen Kunden seit 1989 aktive End-to-End-Testlösungen für Inland und Roaming, um die Netzwerksicherheit und die Servicequalität für Mobilfunknetze zu verbessern. Das SIGOS-Portfolio umfasst das größte Roaming- und Verbindungstestsystem in der Cloud und deckt fast alle Länder der Welt ab. Zusätzlich zu aktiven Testprozessen bietet SIGOS Mobilfunkbetreibern gemanagte Servicelösungen zur Betrugsbekämpfung und Ertragssicherung. SIGOS war zuvor im Besitz von Thoma Bravo, einer führenden Private-Equity-Investmentgesellschaft, die sich auf den software- und technologiegestützten Servicesektor konzentriert.

“SIGOS ist ein führendes Unternehmen mit mehr als 500 Netzwerkbetreibern in 156 Ländern, darunter den 100 größten Mobilfunknetzen. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Palette von Technologien und Produkten entwickelt, die globalen Telekommunikationsbetreibern einen großartigen Mehrwert bieten”, sagte Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum. ” Wir freuen uns, mit SIGOS zusammenzuarbeiten und das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Während wir Mobileum durch sowohl organisches als auch anorganisches Wachstum weiter ausbauen, werden die Hinzufügung des starken Produktportfolios und der einzigartigen Testinfrastruktur von SIGOS sowie seine hervorragende technische Expertise und Kundenpräsenz uns dabei helfen, die Tiefe und Breite unserer Angebote zu erweitern und das Wertangebot für unsere Kunden weiter zu stärken.”

“Als führendes Unternehmen für aktive End-to-End-Testprozesse in den Bereichen Service und Netzwerkqualität, einschließlich aktiver Betrugserkennung und Rechnungsprüfung, freuen wir uns sehr, mit Mobileum den überaus wichtigen nächsten Schritt für unsere Reise in 5G zu starten. Die Kombination der Produkte und Kompetenzen beider Unternehmen wird dazu beitragen, einen enormen Wert für Mobilfunkbetreiber und Unternehmen zu einem für sie entscheidenden Zeitpunkt zu schaffen, da sie jetzt ihre 5G-Infrastruktur einführen und ihr Portfolio an IoT-Diensten erweitern”, so Adil Kaya, CEO von SIGOS. “Wir glauben, dass wir einzigartig aufgestellt sind, um diese Reise zu unterstützen, da wir in der Lage sind, aktive Testprozesse anzubieten und eine überlegene Netzwerkqualität zu gewährleisten, während wir gleichzeitig das Netzwerk unserer Kunden und ihre Umsatzströme schützen.”

“Unsere erfolgreiche Partnerschaft mit SIGOS in den letzten sechs Jahren repräsentiert die zentralen Investitionsprinzipien von Thoma Bravo”, sagte Chip Virnig, ein Partner von Thoma Bravo. “Unser Engagement für die Zusammenarbeit mit dem bestehenden Management, die Implementierung operativer Best Practices und die Unterstützung marktführender Softwareanbieter haben alle zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen.”

Mobileum hat seine Suite an Analyseangeboten in den Jahren nach seiner Übernahme durch Audax Private Equity im Jahr 2016 kontinuierlich erweitert. Aufbauend auf seiner 19-jährigen Führungsrolle im Bereich Roaming hat sich Mobileum bei der Entwicklung seiner “Active Intelligence”-Plattform, die umsetzbare Einblicke in Echtzeit in Roaming, Tests, Betrugsbekämpfung und Sicherheitsdomänen ermöglicht, auf sein Wissen in Bezug auf mobile Telekommunikation verlassen. Die Kombination von Test- und Überwachungslösungen von SIGOS und seinem Technikerteam mit der fortschrittlichen Analyseplattform von Mobileum wird einen innovativen und robusten Rahmen für Telekommunikationsbetreiber schaffen, während sie ihre Netzwerke weiterentwickeln und neue Technologien und Geschäftsmodelle übernehmen.

Das komplette Testportfolio von SIGOS, zusammen mit seinen mehr als drei Jahrzehnten fachlicher Kompetenz, wird es Mobileum ermöglichen, seine Roaming-, Risikomanagement- und Sicherheitslösungen zu verbessern und seine Kapazitäten bei der Bewältigung neuer Herausforderungen und der Bedienung seiner Kunden auf der ganzen Welt zu erweitern.

Die Übernahme dient auch dazu, die weltweite Präsenz von Mobileum zu stärken. Mobileum und SIGOS werden zusammen ein Team von über 1.800 Mitarbeitern an mehr als 30 globalen Standorten haben und mehr als 750 Telekommunikationsbetreiber auf der ganzen Welt in 180 Ländern bedienen.

Lincoln International fungierte als exklusiver Finanzberater für SIGOS und Thoma Bravo bei dieser Transaktion, bot Branchenwissen und verwaltete die Vorbereitungs-, Marketing-, Verhandlungs- und Due-Diligence-Phasen.

Über Audax Private Equity

Die Audax Group ist ein führender alternativer Investmentmanager mit Niederlassungen in Boston, New York und San Francisco. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat das Unternehmen mehr als 26 Milliarden US-Dollar an Kapital für seine Private-Equity- und Private-Debt-Geschäftsbereiche aufgebracht. Audax Private Equity hat mehr als 6 Milliarden US-Dollar in mehr als 130 Plattformen und mehr als 850 Add-on-Unternehmen angelegt und investiert derzeit aus seinem sechsten Private-Equity-Fonds in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar. Durch seinen disziplinierten Buy & Build-Ansatz möchte Audax Plattformunternehmen dabei unterstützen, Add-on-Akquisitionen durchzuführen, die das Umsatzwachstum fördern, den Betrieb optimieren und den Eigenkapitalwert erheblich steigern. Mit mehr als 250 Mitarbeitern und über 100 Investmentexperten ist das Unternehmen ein führender Kapitalpartner für nordamerikanische mittelständische Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Audax Private Equity: http://www.audaxprivateequity.com .

Über SIGOS

Mit einer weltweiten Geschäftstätigkeit und Niederlassungen in Silicon Valley (San Mateo, Kalifornien, USA), Gent (Belgien), Nürnberg (Deutschland) und Singapur bietet SIGOS seinen Kunden seit 1989 aktive End-to-End-Testlösungen, um die Netzwerksicherheit und die Servicequalität für Mobilfunknetze zu verbessern. Das Portfolio umfasst das größte Roaming- und Verbindungstestsystem in der Cloud und deckt fast alle Länder der Welt ab. Zusätzlich zu aktiven Testprozessen bietet SIGOS Mobilfunkbetreibern gemanagte Servicelösungen zur Betrugsbekämpfung und Ertragssicherung.

SIGOS ist der global führende Anbieter mit über 500 Netzwerkbetreibern in 156 Ländern, darunter den 100 größten Mobilfunknetzen, sowie mehr als 100 weltweit führenden Unternehmenskunden.

Weitere Informationen über SIGOS finden Sie auf https://linkprotect.cudasvc.com/ url?a=http%3a%2f%2fwww.sigos.com&c=E,1,IYDOQIV0pqfR2_HvqcLxdsIwB1odEhRoixyJrrEcz d3P5jMWkdp3qVA9dXoZrZA4_XUc6jSRjrTbomhwbrG1GjMC1cqxZUaIMfw0y0-WImnXzUAfNKxo_w,,& typo=1

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Analyselösungen für die Telekommunikationsbranche. Mehr als 750 Kommunikationsanbieter verlassen sich auf die Mobileum-Active-Intelligence-Plattform, um die Roaming-Einnahmen zu steigern, die Netzwerksicherheit zu verbessern, Betrug und Risiken zu minimieren und den Geschäftsbetrieb zu optimieren. Mobileum verfügt über eine starke Innovationsbilanz und wird für seine Fähigkeit anerkannt, umfassende Netzwerk- und Kundeninformationen zu extrahieren und sie in Echtzeit-Aktionen umzuwandeln, die den Umsatz steigern, das Kundenerlebnis verbessern und die Kosten reduzieren. Mobileum hat seinen Hauptsitz in Silicon Valley und unterhält globale Niederlassungen in Argentinien, Dubai, Hongkong, Indien, Portugal, Singapur und dem Vereinigten Königreich.

Erfahren Sie mehr auf http://www.mobileum.com und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1202261/Adil_Kaya.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1202262/Bobby_Srinivasan.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1089616/Mobileum_Logo.jpg

Pressekontakt:

Sara Machado – sara.machado@mobileum.com

+351962018267

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146409/4650593

OTS: Mobileum

Original-Content von: Mobileum, übermittelt durch news aktuell