Mobileum Inc. fusioniert mit SIGOS

Mobileum Inc. (“Mobileum”), einer der weltweit führenden Anbieter von analytisch-basiertem Roaming, Netzwerksicherheit und Risiko Management Lösungen kündigt heute die Fusionierung mit SIGOS an. Mit dem in Nürnberg ansässigen Spezialisten für Testlösungen übernimmt Mobileum nach WeDo Technologies im August 2019 und Evolved Intelligence im Oktober 2018 bereits die dritte Firma.

Mit Niederlassungen im Silicon Valley (San Mateo, USA), Gent (Belgien), Singapur und Nürnberg bietet SIGOS seinen Kunden seit 1989 aktive End-to-End Testlösungen für nationale und internationale Mobilfunknetze zur Verbesserung der Netzwerksicherheit und Servicequalität. Das SIGOS Portfolio umfasst mit GlobalRoamer das größte Roaming Testsystem der Cloud, das nahezu weltweite Abdeckung bietet. Neben aktiven Testlösungen unterstützt SIGOS Mobilfunkanbieter mit Services zur Betrugsbekämpfung und Ertragssicherung.

Silicon Valley – “SIGOS ist mit mehr als 500 Netzbetreiberkunden aus 156 Ländern, darunter die 100 Top-Mobilfunkanbieter, führend. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Reihe von Technologien und Produkten entwickelt, die den globalen Telekommunikationsbetreibern einen hohen Mehrwert bieten”, so Bobby Srinivasan, CEO von Mobileum. “Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit um SIGOS bei der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen. Während wir Mobileum sowohl organisch als auch anorganisch weiter ausbauen, werden uns das starke Produktportfolio und die einzigartige Testinfrastruktur von SIGOS sowie das große technische Know-how und die Kundenbasis dabei helfen, die Tiefe und Breite unserer Lösungen zu erweitern, um den Mehrwert für unsere Kunden weiter zu steigern.”

Nürnberg – “Als führendes Unternehmen für aktive End-to-End-Tests in Bezug auf Service- und Netzwerkqualität, einschließlich aktiver Betrugserkennung und Rechnungsprüfung, freuen wir uns sehr, mit Mobileum den wesentlichen nächsten Schritt zu tun, um unsere 5G-Reise bestärkt fortzusetzen. Die Kombination der Produkte und Kompetenzen beider Unternehmen wird einen herausragenden Wert für Mobilfunkanbieter und Konzerne schaffen – besonders zu diesem Zeitpunkt, wo 5G-Infrastrukturen ausgebaut werden und IoT-Dienste die Portfolios vieler Unternehmen bereichern”, sagt Adil Kaya, SIGOS CEO. “Wir glauben, dass wir in einer einzigartigen Position sind, um diese Reise zu unterstützen, aktive Tests durchzuführen und eine überlegene Netzwerkqualität sicherzustellen, während gleichzeitig das Netzwerk unserer Kunden und ihre Einnahmequellen geschützt werden”.

Seit der Übernahme durch Audax Private Equity 2016, hat Mobileum sein Angebot von analytischen Lösungen stetig erweitert. Aufbauend auf 19 Jahren Führungsrolle im Bereich Roaming stützte sich Mobileum bei der Entwicklung seiner Plattform “Active Intelligence” auf sein Wissen über mobile Telekommunikation, die in Echtzeit umsetzbare Erkenntnisse über Roaming-, Test-, Betrugs- und Sicherheitsbereiche hinweg ermöglicht. Kombiniert man SIGOS– Test- und Kontrolllösungen und das großartige Team von Ingenieuren mit Mobileums fortschrittlicher Analytikplattform, schafft man ein innovatives und beständiges Umfeld für Telekommunikationsbetreiber, während diese Netzwerke weiterentwickeln und neue Technologien und Geschäftsmodelle einführen.

Das End-to-End Testportfolio und die mehr als 30-jährige Erfahrung von SIGOS ermöglicht Mobileum seine Roaming, Risiko-Management und Sicherheitslösungen zu verbessern und Betreibern eine umfassendere Reihe von Dienstleistungen anzubieten, damit sie ihre 5G- und neue komplexe IoT-Produkte ausbauen können. SIGOS Testlösungen werden nicht nur die Fähigkeiten von Mobileum zum Testen der Netzwerkpenetration erweitern, Roaming Qualitätssicherung verbessern und direkte Messwerte der Netzwerke ermöglichen. Mit Testanrufgenerierung, entscheidend für die proaktive Abrechnungsvalidierung und die Erkennung grauer Routen ergänzt man Services zur Ertragssicherung und zum Betrugsmanagement.

Die Fusionierung verstärkt zudem die weltweite Repräsentanz von Mobileum. Zusammen zählen Mobileum und SIGOS ein Team von mehr als 1.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an über 30 Standorten für mehr als 750 Telekommunikationsbetreiber in 180 Ländern.

Lincoln International war exklusiver Finanzberater von SIGOS und Thoma Bravo bei dieser Transaktion. Er stellte Branchenexpertise zur Verfügung und leitete die Vorbereitungs-, Marketing-, Verhandlungs- und Due-Diligence-Phase.

Über Audax Private Equity

Die Audax Gruppe ist ein führender Alternativ-Investment Manager mit Niederlassungen in Boston, New York und San Francisco (USA). Seit der Gründung 1999 hat das Unternehmen in seinen Geschäftsbereichen Private Equity und Private Debt Kapital in Höhe von über 26 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Audax Private Equity investiert über 6 Milliarden US-Dollar in über 130 Plattformen und mehr als 850 Zusatzunternehmen und investiert derzeit aus seinem sechsten Private-Equity-Fonds in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar. Mit seinem disziplinierten Buy & Build-Ansatz möchte Audax Plattformunternehmen dabei unterstützen, zusätzliche Akquisitionen durchzuführen, die das Umsatzwachstum fördern, den Betrieb optimieren und den Eigenkapitalwert erheblich steigern. Mit mehr als 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und über 100 Investmentexperten, ist das Unternehmen ein führender Kapitalpartner für nordamerikanische mittelständische Unternehmen. Mehr Information über Audax Private Equity auf www.audaxprivateequity.com.

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist einer der führenden Anbieter von Analytiklösungen für die Telekommunikationsbranche. Mehr als 750 Kommunikationsanbieter verlassen sich auf die Mobileum Active Intelligence Plattform um Roaming Umsätze zu steigern, Netzwerksicherheit zu verbessern, Betrug und Risiken zu minimieren und Geschäftsabläufe zu optimieren. Mobileum verfügt über eine starke Innovationsbilanz und ist für seine Fähigkeit bekannt, tiefgreifende Netzwerk- und Kundenerkenntnisse zu gewinnen und diese in Echtzeitaktionen umzusetzen, die den Umsatz steigern, das Kundenerlebnis verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und Niederlassungen in Argentinien, Dubai, Hongkong, Indien, Portugal, Singapur und Großbritannien.

Mehr Informationen auf www.mobileum.com und auf Twitter @MobileumInc.

SIGOS ist der weltweit führende Anbieter mit sowohl mehr als 500 Netzbetreiberkunden in 156 Ländern, darunter die 100 Top-Mobilfunkanbieter als auch mehr als 100 weltweit führende Konzernkunden. Mehr Information über SIGOS auf www.sigos.com.