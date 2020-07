Mobility-As-a-Service Anbieter Monet Technologies setzt auf Zuora

München, 17. Juli 2020 ‒ Zuora Inc. (NYSE:ZUO), der führende Anbieter Cloud-basierter Subscription-Management-Plattformen, gab heute bekannt, dass Monet Technologies ? ein von der SoftBank Corp, Toyota Motor Corporation und weiteren führenden Automobilherstellern wie Hino, Honda, Isuzu, Suzuki, Subaru, Daihatsu und Mazda gegründetes Joint Venture ? die Zuora? Central Platform ausgewählt hat, um noch dieses Jahr seine Mobility-as-a-Service-Plattform in Japan einzuführen.

Verbraucher verlangen zunehmend nach Technologien, die komplett vernetzt sind, um ihr Fahrerlebnis weiter zu verbessern. Infolge dessen wird der globale Markt für vernetzte Autos laut Markets and Markets bis 2027 auf voraussichtlich 212,7 Milliarden US Dollar anwachsen. Monet wurde mit dem Ziel gegründet, Mobilitätsdienste für Japans selbstfahrende Fahrzeuge zu entwickeln und einzuführen und so neue Werte für Verbraucher schaffen.

?Will man für autonomes Fahren eine Mobility-as-a-Service-Plattform aufbauen, sind Daten unerlässlich”, so Monet. Dank der Zuora Plattform gewinnt Monet in Echtzeit Einblicke in die Nutzung seiner Angebote, woraus das Unternehmen für die zukünftig autonom fahrende Gesellschaft in Japan neue Mehrwerte generieren kann.

Dank der Möglichkeit flexible Preispakete zu gestalten, kann Monet einmalige, wiederkehrende und vor allem nutzungsabhängige Preismodelle kombinieren und unterschiedliche Abrechnungsintervalle wählen, um schnell neue Angebote ausrollen zu können. Das Unternehmen kann zudem Rabattcodes mit prozentualen oder festen Preisnachlässen generieren, die Annahme und das Einlösen von Rabattcodes organisieren sowie ihre Gültigkeitsdaten und -fristen verwalten. Dank der Zuora-Plattform kann Monet zudem auch eine Vielzahl von Zahlungsmethoden flexibel nutzen ? dies selbst bei immens vielen Transaktionen was eine zukünftige Skalierbarkeit garantiert.

Übersetzt und adaptiert für Deutschland, Österreich und Schweiz auf Basis der englischen Pressemitteilung. Im Zweifel gilt die Quellsprache.