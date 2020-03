Mobvista kündigt weltweite Unternehmensumstrukturierung an; bietet neue maßgeschneiderte Dienstleistungen an

Führendes internationales Unternehmen für

mobile Werbung wird zur Konzernmarke aufgewertet; das gesamte bisherige

Kundengeschäft wird unter der Untermarke Nativex geführt; Nativex bietet über

sein neues Agentur-Trading Desk eine transparente Lösung für den Einkauf über

alle Kanäle..

Mobvista (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2745083-2&h=1914793623&u=https%3A%

2F%2Fwww.mobvista.com%2Fen%2F&a=Mobvista), eine führende Technologieplattform

für mobile Werbelösungen, gab heute bekannt, dass sie zu einer Konzernmarke

aufrüstet und ihre Kerngeschäfte umstrukturiert. Diese Aufwertung dient besser

den globalen Unternehmenskunden und ermöglicht gleichzeitig den Zugang zu den

drei wichtigsten vertikalen Bereichen von Mobvista: Werbung auf Mobiltelefonen,

Spielanalyse und Technologiedienstleistungen auf der Grundlage einer globalen

Infrastruktur. Die Untermarken Nativex und Mintegral werden das Geschäft mit

mobiler Werbung anführen, und GameAnalytics wird sich auf die Spielanalyse

konzentrieren.

Die Umstrukturierung von Mobvista ermöglicht es dem Unternehmen, seine Dienste

zu vereinheitlichen und den globalen Mobilfunkmarkt besser zu bedienen. Mit

globaler Reichweite und umfangreicher Branchenerfahrung hat das Unternehmen eine

einheitliche Plattform und ein einheitliches Ökosystem aufgebaut, um seinen

Kunden durch Werbetechnologien, große Datenmengen und künstliche Intelligenz zu

helfen, sowohl mit China als auch mit einem globalen Publikum in Verbindung zu

treten. Nach dem Marken-Upgrade von Mobvista wird das gesamte bisherige

kundenorientierte Geschäft unter der Submarke Nativex geführt.

Darüber hinaus führte die Submarke Nativex den Nativex Trading Desk ein, einen

Cloud-basierten Trading Desk, der über Marketing-APIs und offene

RTB-Technologien mit verschiedenen Medienplattformen verbunden ist. Ab heute

haben Marketing- und Werbekunden, die die Nativex-Plattform nutzen, Zugang zum

neuen Angebot des Nativex Trading Desk. Im Zuge der internationalen Expansion

festigt das Unternehmen seine führende Position als eine der ersten mobilen

Werbeplattformen und bietet echte transparente, internationale Möglichkeiten für

den Medieneinkauf.

Die Funktionalität des Nativex Trading Desk stellt eine Premiere für Vermarkter

und Werbetreibende dar, da sie Medienkampagnen als Managed Service über

Anzeigenbörsen, Anzeigennetzwerke, programmatische Kaufplattformen und andere

wichtige Bestände wie US-amerikanische und chinesische Top-Medien kaufen und

optimieren können.

Die heutigen Nachrichten zeigen die Vision von Mobvista, ihren Vermarktern und

Werbetreibenden wahrhaft globale Lösungen anzubieten.

“Durch die Aufwertung unserer Marke und die Bereitstellung unserer strategisch

vereinheitlichten mobilen Werbung, Spieldatenanalyse und technischen

Dienstleistungen stellen wir sicher, dass unsere Kunden in der Lage sind, jeden

Punkt ihrer Marketingkampagne auf der ganzen Welt zu verwalten”, sagte Clement

Cao, Mitbegründer und Präsident von Mobvista. “Wir freuen uns darauf, unseren

Kunden dabei zu helfen, neue Erfolgsniveaus zu erreichen und eine konsistente

globale Reichweite zu erreichen, wenn sie unsere neuen Fähigkeiten mit unseren

bestehenden Wachstumsmarketing-Instrumenten integrieren.

Über Mobvista

Mobvista ist eine führende Technologieplattform, die das globale

Unternehmenswachstum im digitalen Zeitalter vorantreibt. Mit globaler

Technologie und reicher Branchenerfahrung hilft Mobvista den Kunden,

fortschrittliche Technologien wie große Datenmengen, künstliche Intelligenz und

elastisches Cloud Computing-Cluster-Management zu nutzen, um China und den Rest

der Welt zu verbinden, und hilft den Kunden beim Aufbau zukunftsweisender

Geschäftsmodelle und garantiert einen effektiven Marktzugang für alle. Mobvista

wurde 2013 in Guangzhou, China, gegründet und ist seit Dezember 2018 am Main

Board der Börse von Hongkong (01860.HK) notiert. Bislang hat Mobvista über 700

Mitarbeiter mit Büros in 16 Städten auf der ganzen Welt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1121881/Our_Tooling_Ecosystem.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1121779/Mobvista_Logo.jpg

Pressekontakt:

Kevin Ford / nativex@sparkpr.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/142104/4542016

OTS: Nativex

Original-Content von: Nativex, übermittelt durch news aktuell