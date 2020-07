Modern Meat expandiert in die Märkte der Feinkostkette Urban Fare in Westkanada



16. Juli 2020, Vancouver, BC – Modern Meat Inc. (CSE: MEAT) (Modern Meat oder das Unternehmen), ein wachstumsstarker Produzent von Fleischprodukten auf pflanzlicher Basis, hat heute bekannt gegeben, dass die Produkte des Unternehmens in Zukunft in den beliebten Urban Fare-Feinkostläden in der Abteilung Tiefkühlkost und in der Feinkost in Bedienung erhältlich sein werden. Urban Fare ist ein Tochterunternehmen der Overwaitea Food Group (OFG), die mehr als 160 Läden unter den Markennamen Save-On-Foods, Overwaitea Foods, Urban Fare, PriceSmart Foods, PriceSmart Foods International und Bulkley Valley Wholesale betreibt. OFG gehört der in Vancouver ansässigen Jim Pattison Group. Urban Fare hat sechs Standorte, vier davon im Stadtzentrum von Vancouver und jeweils einen in Calgary und Kelowna.

Urban Fare wird sämtliche Modern Meat-Produkte in sein Sortiment aufnehmen, insbesondere die Produkte Modern Meat Burger, Crumble, Crab Cake und Meatballs. Als örtliches Unternehmen sind wir natürlich begeistert, mit einem so namhaften und bekannten Lebensmittelhändler wie Urban Fare als Partner zusammenzuarbeiten. Die Platzierung unserer Produkte in der Fleischabteilung und auch in der Cafeteria, wo warme Speisen angeboten werden, ist für unser Unternehmen ein tolles Aushängeschild. Schließlich sind die meisten Urban Fare-Märkte in strategisch idealer Lage in den gut frequentierten Stadtzentren positioniert, wo viele Bewohner aus Hochhäusern und Bürogebäuden ihre Lebensmittel einkaufen, weiß Tara Haddad, CEO von Modern Meat. Immer mehr Konsumenten geben alternativen Proteinquellen den Vorzug. Und es ist ermutigend zu sehen, dass in den Regalen des Einzelhandels auch mehr nahrhafte Produktvarianten auf pflanzlicher Basis zu finden sind.

Wir sind begeistert, mit Urban Fare eine neue Partnerschaft im Einzelhandel bekannt geben zu können, meint Director of Sales Cassidy McCord. Das Angebot unserer Produkte über diese renommierte Einzelhandelskette ist für Modern Meat eine wichtige Verkaufsschiene und gleichzeitig eine Art Genehmigungsstempel für die anderen Vertikalmärkte von OFG mit über 160 Läden. Eines unserer Hauptziele in den kommenden Monaten ist es, auch einen Platz in den Regalen anderer OFG-Läden zu erhalten. OFG ist die größte Supermarktkette mit Firmenzentrale in British Columbia und in puncto Frischwarenverkauf der fünftgrößte Lebensmittelhändler in Kanada.*

Laut einer Umfrage der Dalhousie University und der University of Guelph war die Anzahl der Kanadier, die Fleisch als Nahrungsmittel in Frage stellen, noch nie so hoch wie jetzt. Mehr als die Hälfte der Kanadier sind bereit, ihren Fleischkonsum zu reduzieren, und 20 % der Bevölkerung essen bereits weniger Fleisch oder haben Fleisch komplett vom Speiseplan gestrichen.**

Der Trend hin zu pflanzlichen Produkten boomt und das ich auch den Lebensmittelversorgern und dem Einzelhandel nicht entgangen. Zudem werden im Zuge der Covid-19-Pandemie deutlich mehr Lebensmittel im Einzelhandel gekauft und zuhause konsumiert. Seit Februar hat das Umsatzwachstum beim Verkauf von Fleisch auf pflanzlicher Basis jenes bei herkömmlichen Fleischprodukten im Jahresvergleich deutlich überholt.***

Modern Meat plant, seine Produktlinie auch auf die verschiedenen Urban Fare-Standorte in British Columbia und Alberta auszuweiten. Die Produktlinie von Modern Meat ist derzeit in ausgewählten Urban Fare-Restaurants erhältlich und wird in naher Zukunft auch in den Ladenregalen der Urban Fare-Märkte zu finden sein. Eine vollständige Liste der Verkaufsstellen finden Sie auf der Webseite von Modern Meat unter www.themodernmeat.com.

Über Modern Meat

Modern Meat ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Firmensitz in Vancouver (British Columbia), das ein umfangreiches Sortiment von Fleischprodukten auf pflanzlicher Basis anbietet. Modern Meat hat erkannt, wie wichtig es ist, die Konsumenten mit nährstoffreichen und nachhaltigen Fleischalternativen zu versorgen, ohne dabei auf den Geschmack verzichten zu müssen. Wir wählen ganz bewusst Inhaltsstoffe aus, die kein Soja, kein Gluten und keine Nüsse enthalten und nicht gentechnisch verändert wurden. Unser Leitprinzip besteht darin, die Herstellung und den Konsum von Lebensmitteln zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt zu verändern und dafür ausschließlich 100 % natürliche, pflanzliche Inhaltsstoffe zu verwenden.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: Modern Meat sowie die Geschäftstätigkeit und die Aussichten von Modern Meat; Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens; die Verfügbarkeit von Modern Meat-Produkten in den Restaurants und Läden von Urban Fare; die Absicht von Modern Meat, in andere Läden der Overwaitea Food Group zu expandieren; und das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalisierung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Erwartungen abweichen. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

