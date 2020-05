Moderne Architektur trifft auf intelligente Gebäudetechnik von myGEKKO

myGEKKO steht für Komfort, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Eigenschaften, die auch über die Landesgrenzen hinaus sehr geschätzt werden. Vor kurzem hat in der Schweiz eine besondere Begegnung stattgefunden: moderne Architektur trifft auf innovative Technologie von morgen. Das Ergebnis ist ein ganzheitlicher Wohntraum, der keine Wünsche mehr offen lässt.

Der Besitzer des Hauses ist bereits seit vielen Jahren von myGEKKO überzeugt: ?Diese Technik ist für mich durch seinen gesamtheitlichen Ansatz unschlagbar?. Genau aus diesem Grund hat er sich auch dafür entschieden, sein neues Zuhause dank des ganzheitlichen myGEKKO-Systems nachhaltiger, komfortabler und intelligenter zu machen. Der größte Vorteil ist und bleibt, dass es ein System für alle Gewerke gibt. Damit arbeiten alle Funktionen Hand in Hand und er kann jede einzelne schnell und unkompliziert regulieren und kontrollieren. Bei diesem Projekt wurden dafür mehrere myGEKKO Slide 2 verwendet. Dabei handelt es sich um Displaycontroller, mit denen sämtliche Anpassungen vom Bewohner selbst vorgenommen werden können. Die Benutzerfreundlichkeit der Controller und die übersichtliche Darstellung der einzelnen Elemente machen dieses Gerät einzigartig. ?Die Konfiguration und Bedienung gelingt mit etwas Technikaffinität jedem?, so der Nutzer des myGEKKO Slide 2. Sollten dennoch etwaige Schwierigkeiten auftreten, gibt es auf der Website von myGEKKO unzählige Video-Tutorials mit einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Durch diese hat man die Möglichkeit, sein Gerät bestmöglich zu personalisieren. Außerdem gibt es einen Support, auf den jeder Kunde zurückgreifen kann. Dieser ist sowohl telefonisch als auch vor Ort verfügbar. Der Kunde in der Schweiz hat diesen auch schon in Anspruch genommen und war sehr zufrieden: ?Das Support-Team ist sowohl kompetent als auch engagiert und der Fokus liegt immer auf der Lösung des Problems?. Durch einen kompetenten Partner an seiner Seite, sind jegliche Probleme und Schwierigkeiten ohne großen Aufwand lösbar.

Der myGEKKO passt sich jeder Wohnsituation ideal an. Im genannten Wohnhaus in der Schweiz werden verschiedene Funktionen tagtäglich verwendet. Die Beschattung beispielsweise reagiert auf Witterung und Sonneneinstrahlung. Das sorgt für einen maximalen Wohnkomfort. So funktioniert auch die Beleuchtung. Diese kann perfekt auf die eigenen Bedürfnisse eingestellt werden. Ob eine zentrale oder eine dämmerungsabhängige Lichtsteuerung bevorzugt wird, kann frei vom Nutzer gewählt werden. Eine weitere Funktion, die im Dauereinsatz ist, ist die Heizung bzw. die Kühlung. Diese sorgt in jedem Raum für die gewünschte Wohlfühltemperatur und nutzt dafür die vorhandenen Energiequellen und die Beschattung. Alles interagiert und schafft somit ein intelligentes und effizientes Wohnumfeld. Der myGEKKO geht aber noch einen Schritt weiter, da er auch mit Logiken und Szenarien arbeiten kann. Das Szenario ?ich gehe aus dem Haus? beispielsweise sorgt dafür, dass die Lichter im Haus ausgeschalten werden, die Rollos runterfahren und die Alarmanlage aktiviert wird ? und das alles mit nur einem Klick. Solche Szenarien können immer wieder erneuert, verändert oder hinzugefügt werden.

myGEKKO sorgt dafür, dass sich das Haus dem Bewohner anpasst und nicht umgekehrt. Der Bauherr in der Schweiz hat die Zukunftsvision einer intelligente Gebäudeautomation bereits heute umgesetzt und erfreut sich tagtäglich am maximalen Wohnkomfort. Durch das Zusammenspiel von moderner Architektur und intelligenter Technologie steht dieses Gebäude in perfekter Balance zwischen dem absoluten Wohntraum und größtmöglicher Effizienz.

Die Ekon GmbH mit Sitz in Bruneck (Südtirol / Italien) ist seit 1999 mit ihrem Produkt myGEKKO eines der innovativsten Unternehmen im Bereich der Hausautomation. myGEKKO ist ein ortsunabhängiges, hersteller- und plattformübergreifendes Regel- und Automatisierungssystem, mit dem alle Anlagen und Geräte zentral erfasst, gesteuert sowie kontrolliert werden. myGEKKO bietet im Bereich der Installation alle möglichen Schnittstellen an die verschiedenen Installation- und Medienbussystemen. Ob Modbus, EnOcean oder KNX – die optimale Verkabelungsart hängt von den Bedingungen des Gebäudes und des Benutzers ab. Derzeit bedient die Ekon GmbH die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien.

