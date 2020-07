Moderne Archivierungslösungen als Langzeitspeicher und Dokumentenmanagement schaffen Flexibilität

Die papierbasierte Dokumentenverwaltung erschwert den Zugriff und die Weitergabe wichtiger Informationen im Unternehmen, bei Geschäftspartnern und Kunden. bpi solutions optimiert mit digitalen Archivanwendungen die Geschäftsprozesse in Unternehmen. Unternehmenswissen wird digital nutzbar. Die Zusammenarbeit von Menschen wird standortunabhängig und zu jedem Zeitpunkt möglich.

Unternehmen haben spätestens in der Krise erkannt, wie wichtig die digitale Transformation ist. Die digitale Transformation ist viel mehr als das plötzliche Arbeiten von zu Hause über Videokonferenz, E-Mail und Telefon. Unternehmen denken darüber nach, wie sie ihren Kunden in der digitalen Welt einen echten Mehrwert bieten.

Moderne Archivierungslösungen sind ein unverzichtbares Werkzeug in der Digitalisierung. Sei es aus rechtlichen Gründen für eine zuverlässige kontextbezogene Aufbewahrung der Geschäftsdaten mit zentralem Dokumentenzugriff, konfigurierbaren revisionssicheren Ablage, Recherche und die Integration von Fachanwendungen.

Der digitale Arbeitsplatz schafft Erleichterung. Geschäfts- und Arbeitsprozesse werden durch strukturierte Workflows sowie Automatisierung noch effektiver und kostensparender. Abteilungs- und standortübergreifend wird die Zusammenarbeit im Unternehmen mit einer zentralen digitalen Verwaltung, sicherem Rechtemanagement und umfassenden Suchfunktionen gefördert. Zusätzlich sorgt Digitalisierung für die beschleunigte Verteilung, z. B. der eingehenden Post oder zu bearbeitenden Rechnungen. Unabhängig von den Unternehmensbereichen stehen Archivlösungen für eine zielführende Aufgabenkoordination, bessere Kommunikation, eine digitale Ordnung in der Datenlandschaft und erschließen die Informationen im Unternehmen mit schneller Volltextsuche in kürzester Zeit.

bpi solutions versetzt Unternehmen in die Lage den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Archivlösungen an den individuellen Anforderungen auszurichten und in perfekter Weise zu nutzen.

Die bpi solutions gmbh & co. kg, Software- und Beratungshaus in Bielefeld, unterstützt ihre Kunden seit Beginn der 1980er Jahre erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, über die Konzeption und die Entwicklung bis zur Integration neuer Anwendungen. Schwerpunkte sind die Optimierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse in Marketing, Verkauf und Service. Grundlage sind die eigenen Produkte und Lösungen in den Bereichen Customer Relationship Management, Cross Media Publishing, Supplier Relationship Management und integrierten Portallösungen. Die Lösungen helfen schnelle Kommunikationswege aufzubauen und umfassende Informationen sowohl dem Innen- und Außendienst als auch Kunden, Lieferanten und Partnern zur Verfügung zu stellen.

Darüber hinaus ist bpi solutions als Systemintegrator in den Bereichen Geschäftsprozess-integration, Dokumenten Management und Archivierung tätig. Ausgangspunkt sind die auf Standardtechnologien basierenden Lösungen führender Hersteller wie Axence, CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, INSPIRE TECHNOLOGIES GMBH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH, die nicht nur IT-Systeme integrieren, sondern auch die Geschäftsprozessmodellierung ermöglichen, Prozesse überwachen und Ergebnisse auswerten, sowie Echtzeitinformationen zur Optimierung der Geschäftsprozesse zur Verfügung stellen. Durch innovative Prozessintegration, effektives Datenmanagement und revisionssicheres Archivieren erreichen Unternehmen signifikante Effizienzsteigerungen und sichern durch vorausschauendes Handeln ihren Wettbewerbsvorsprung.