Moderne Logistik im Krankenhaus – Entwicklungen, Innovationen, Lösungsansätze!

Es lohnt sich, die Logistik einer Klinik laufend zu verbessern und nachhaltig zu planen. Die Fachkonferenz ?Krankenhauslogistik? am 20. und 21. Oktober 2020 in Tübingen beleuchtet aktuelle Entwicklungen und Lösungsansätze. Die hochkarätige Veranstaltung präsentiert Trends, Expertise und zahlreiche Best Practice Beispiele und ermöglicht somit einen interdisziplinären Austausch rund um die Krankenhauslogistik.

14 Top-Referenten aus Wissenschaft und Praxis erläutern die strategischen Auswirkungen der SARS- Covid19 Pandemie sowie die Etablierung von stabilen Transportsystemen. Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Sortimentierungsoptimierung mittels KI und die patientenzentrierte Harmonisierung von Prozessen und Systemen. Als Special erhalten Teilnehmende der Fachkonferenz eine exklusive Besichtigung des Universitätsklinikums Tübingen.

Krankenhauslogistik 2020

20./ 21. Oktober 2020 in Tübingen

www.management-forum.de/kkhlog-de?

Bei Fragen zur Veranstaltung oder zur Anmeldung wenden Sie sich gerne an Elisabeth di Muro unter + 49 8151 2719-0 oder an info@management-forum.de?

