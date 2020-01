Moderne Werbung in der modernen Zeit

Die Werbung ist im heutigen Zeitalter kaum wegzudenken und für den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Problematisch ist dabei, dass viele Menschen gar kein Interesse haben, sich mit der Werbung auseinanderzusetzen. Die negative Haltung gegenüber der Werbung lässt sich jedoch umgehen – indem man diese ganz einfach ansprechend und lebendig gestaltet.



In diesem Zusammenhang ist das Face-to-Face Marketing eine wundervolle Möglichkeit. Denn dabei haben Sie die Möglichkeit, einen direkten Kontakt zum Kunden herzustellen. Das ermöglicht es Ihnen nicht nur, eine persönliche und freundschaftliche Beziehung zum Kunden aufzubauen, sondern bietet zudem die perfekte Gelegenheit, um Produkte sowie Dienstleistungen und Ihr Unternehmen an sich vorzustellen.



Maximaler Erfolg durch geschultes Personal



Beim Face-to-Face Marketing kommen geschulte Promoter zum Einsatz. Diese sind nicht nur optimal für den Kundenkontakt vorbereitet, sondern zudem von Natur aus bestens für den Umgang mit Menschen geeignet, extrovertiert sowie unterhaltsam.



Sinnvoll ist es natürlich, auf eine erfahrene Promotion Agentur zu setzen. Auf diese Weise kann man von der Erfahrung sowie Expertise eines gesamten Teams profitieren und sicher gehen, dass die Promotion ein voller Erfolg wird.



Wir können Ihnen in diesem Zusammenhang das Unternehmen ST-PROMOTIONS empfehlen. Die Agentur ist seit mehr als 30 Jahren in der Branche tätig und verfügt somit über ein hohes Maß an Erfahrung. Im Laufe dieser Zeit durfte die Agentur viele, international tätige Großkonzerne wie Uber unterstützen sowie auch mittelständische und kleine Unternehmen zu neuen Marketing-Erfolgen begleiten.



Die Vielfalt an Promotions



Die Vielfalt an Promotions ist groß und reicht von den Personal Promotions über die Point-of-Sale Promotions bis hin zu den Social Promo Ads . Sehr beliebt ist zum Beispiel die Verkostungsaktion – denn kostenlose Speisen und Getränke gefallen so ziemlich jedem. Auch die Kids Promotions ist sehr unterhaltsam und sowohl bei Kindern, als auch bei Eltern gerne gesehen. Ebenso wie bei der Kids Promotions kommen auch beim Walking Act für gewöhnlich verkleidete Promoter zum Einsatz, welche Ihr Unternehmen bewerben und dabei oftmals Produktproben verteilen oder für Spaß und Freude bei den potentiellen Interessenten sorgen. Natürlich gibt es viele, weitere Promotions, die auch untereinander kombiniert und individuell auf Ihre Wünsche ausgerichtet werden können, sodass Sie den maximalen Erfolg erzielen.



Werfen Sie einfach einen Blick auf das Portfolio von ST-PROMOTIONS oder nehmen Sie direkt mit dem Team der Agentur Kontakt auf, um sich unverbindlich beraten zu lassen. Warten Sie nicht länger auf Ihren Erfolg und profitieren Sie schon heute durch eine kostenlose Erstberatung, in der Sie gemeinsam mit den Experten von ST-PROMOTIONS die ersten Schritte für Ihre Marketing-Kampagne planen können.