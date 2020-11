Moderne Zeiterfassung – jederzeit und überall, auch im Homeoffice

Mit den pimion-Lösungen für die Zeiterfassung werden An- und Abwesenheiten von Mitarbeitern zuverlässig erfasst.

Die geleistete Arbeitszeit wird bewertet und zur Abrechnung an die Personalbuchhaltung übergeben. Die erfassten Daten dienen als Grundlage für Statistiken und Auswertungen und können z.B. durch das Modul für die Betriebsdatenerfassung für projektbezogene Nachkalkulationen herangezogen werden.

Die Überwachung der Personalkosten, deren verursachergerechte Abrechnung und der Wechsel der Mitarbeiter zwischen verschiedenen Zeitmodellen werden zuverlässig abgebildet.

Moderne Zeiterfassungs-Systeme müssen verschiedenen Anforderungen gerecht werden:

? Flexible Arbeitszeit

? Jahresarbeitszeit

? Lebensarbeitszeit

? Schichtplanung

? Personaleinsatzplanung

? Urlaubsplanung

Buchungen sind möglich an Zeiterfassungs-Terminals, am PC oder über die prime MobileApp für Smartphones, zum Beispiel für Außendienstmitarbeiter. Umfangreiche Erweiterungsmodule stehen zur Verfügung.

Schnittstellen

Schnittstellen zu Lohn- und Gehaltsprogrammen gewährleisten die Ermittlung der zuschlagspflichtigen Zeiten wie Überstunden, Nacht-, Wochenend- und Feiertagszuschläge, und die direkte Übergabe an das System (z.B. SAP, PAISY, DATEV, Sage u.a.).

Die primion-Software für die Zeiterfassung verfügt mit prime Connect über eine SAP HR-PDC Schnittstelle.

Anbindung an die Zutrittskontrolle

Das primion-System für die Zeiterfassung ist modular aufgebaut, sicher und flexibel und jederzeit erweiterbar. Die Anbindung an ein Zutrittskontrollsystem ist möglich. So kann der Zutritt zum Betriebsgelände z.B. gleichzeitig der Beginn der Arbeitszeit sein.