Modische Schuhe in Übergrößen: ab sofort bei schuhplus bestellen

Wer als Dame oder Herr auf der Suche nach Schuhmodellen in großen Größen ist, weiß bestimmt ein Lied davon zu singen: Im Handel gibt es meist nur eine kleine Auswahl an Modellen. Geht man nach dem Bedarf an Schuhen, kommen über das Jahr verteilt, schnell einige Modelle infrage: Pumps oder Halbschuhe, Sandalen und Stiefel, Sneaker und Hausschuhe dürfen im Schuhschrank auf keinen Fall fehlen. Doch wo lassen sich passende Modelle in Übergröße bestellen, wenn das Angebot im Handel so klein ist? Zum Glück gibt es schuhplus – Schuhe in Übergrößen , den mit Abstand größten Anbieter trendiger Damen- und Herrenschuhe in vielen Übergrößen. Wer auf der Suche nach einem oder mehreren Schuhpaaren ist, sollte daher gleich bei schuhplus im Shop vorbeischauen.

Vom klassischen Halbschuh bis zum trendigen Sneaker: Damen- und Herrenschuhe in großen Größen

Das Angebot bei schuhplus beinhaltet alle die Modelle, die auch von Damen und Herren mit normaler Schuhgröße bevorzugt getragen werden! Das können Pumps oder Ballerina für die Dame sein, für den Herren Halbschuhe und Halbstiefel, warme Winterschuhe zum Schnüren oder mit Schaft, sportive Sneaker sowie natürlich weiche Hausschuhe. schuhplus hält sein breites Angebot für Damen in den Größen 42 bis 46 und für Herren in den Größen 46 bis 54 bereit. Selbstverständlich sind die Schuhe in vielen Farben und Modestilen sowie von unterschiedlichen Herstellern erhältlich. Zu den Labeln gehören unter anderem Josef Seibel und Gabor, Rieker und Remonte.

Wer lieber im Fachgeschäft kaufen möchte: schuhplus verfügt über insgesamt drei Ladengeschäfte

Mitunter kann es praktischer sein, die Schuhe in Übergröße zunächst vor Ort anzuprobieren und sich vielleicht sogar beraten zu lassen. Wer lieber im Fachgeschäft nach passenden Schuhmodellen für Damen und Herren in Übergröße Ausschau hält, kann dies bei schuhplus ebenfalls tun. Das Unternehmen besitzt insgesamt drei Niederlassungen: am Firmenhauptsitz in Dörverden im Landkreis Verden auf 1100 qm, in Kaltenkirchen in der Metropolregion Hamburg im Ohland-Park auf 600 qm und im Landkreis Cloppenburg im Saterland am c-Port auf 800 qm Verkaufsfläche. Dort erhalten Interessierte neben einem breiten Angebot an Modellen ebenfalls eine kompetente und zuvorkommende Beratung.

Fazit

Damen und Herren mit großen Füßen kaufen ihre bevorzugten Schuhmodelle ab sofort am besten bei schuhplus, dem Spezialisten für Damen- und Herrenschuhe in großen Schuhgrößen ein. Die dort erhältlichen Modelle sind von einer ausgezeichneten Qualität und Güte und weisen neben einer erstklassigen Verarbeitung ebenfalls eine gute Passform und eine perfekte Innenausstattung auf. In guten Schuhen unterwegs zu sein, heißt Damen- und Herrenschuhe bei schuhplus bestellen!