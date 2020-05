Modularer Embedded PC mit XEON Power und PCIe Dual GPU Slot

Der zweite Embedded PC aus der MX1 Serie von ICP Deutschland wurde für Extreme geschaffen. Hohe Rechenleistung, flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch PCI Express, M.2, Mini-PCIe Slots und Erweiterungsmodule für den Einsatz in extremer Umgebung.

Der MX1-10FEP-D unterstützt mit dem 1151 Prozessorsockel und dem verwendeten Intel? C246 Chipsatz sowohl die 8 te als auch die 9te Generation XEON und Core I Prozessoren von Intel: Sowohl 35 Watt CPU Varianten als auch CPUs mit bis zu 80 Watt. Bis zu 32GB ECC oder non-ECC DDR4 2666 MHz Arbeitsspeicher können je nach Prozessorvariante verbaut werden. Die Intel HD Grafik stellt sowohl einen HDMI, einen Display Port als auch einen DVI-I Ausgang zur Verfügung. Drei 2,5? Einbaurahmen, einer davon als Wechselmedium ausgelegt, zwei Mini-PCIe Steckplätze mit mSATA Support, ein M.2 2242/2260/2280 Steckplatz mit PCIe x4 Signal, ein M.2 2230, eine PCI Express x16 und eine x1 Schnittstelle finden im 8,5 Liter Gehäuse Platz.

Sowohl der PCIe x16 Slot als auch das Gehäuse wurden für den Betrieb von Grafikkarten ausgelegt. Damit eignet sich der MX1 perfekt für AI Anwendungen, die Grafikleistung zur Berechnung verwenden. Der MX1 bietet außerdem Anschlussmöglichkeiten für Remote Power ON/OFF und Remote Reset. Damit lässt sich der MX1 auch an schwer zugänglichen Stellen platzieren und bedienen. Ferner sind ein Intel i219-LM und ein i210-IT GbE LAN Port, vier USB 3.1, zwei USB 3.0, zwei USB 2.0, PS/2, zwei RS-232/422/485, zwei SIM Kartenhalter und drei Erweiterungseinschübe für optionale MX1 Erweiterungsmodule integriert.

Als Erweiterungsmodul stehen vierfach LAN mit RJ45 mit und ohne PoE+ Funktionalität, vierfach LAN mit M12 Stecker mit und ohne PoE+ Funktionalität, ein zweifach RJ45 PoE+ Modul, eine isolierte vierfach Kombo RS-232/422/485 und 8-bit DIO Schnittstelle sowie ein Vehicle Power Ignition Modul zur Auswahl. Extrem geht es weiter, da der MX1 je nach CPU Typ Umgebungstemperaturen von -40 ?C bis zu 70 ?C trotzen und mit EN50155 und E-MARK Zertifizierungen für den Fahrzeug- und Bahnbetrieb aufwarten kann. Mit einem Spannungsbereich von 9 bis 48 Volt DC deckt der MX1 einen sehr weiten Bereich ab, industriell ausgelegt mit Reverse Power Control, Überspannungs- und Überstrom Schutz.

Um seine Extreme auch ausnutzen zu können, liefert ICP liefert den MX1 mit darauf abgestimmten industriellen Arbeitsspeichern und Speichermedien als Ready-to-Use System aus.

ICP. Industrial Computer Products ?by people who care!

Produktlink MX1:

https://www.icp-deutschland.de/index.php?stoken=27B5DEE9&lang=0&cl=search&searchparam=mx1-10FEP-D

Datenblatt:

https://files.icp-deutschland.de/produkte/KC002411/web/icp/MX1-10FEP-D-datasheet-20200403.pdf

?

AUSRICHTUNG

Wir bieten eine umfassende Auswahl an Komponenten und Systemen für Anwendungen in den Bereichen ?Industrial Computing?, ?Automation? und ?Networking?. Um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, setzen wir auf Kompetenz, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit in allem was wir tun.

PRODUKTPORTFOLIO

? Industrial CPU Boards ? Vielfältig & Langzeitverfügbar

PICMG1.3, PICMG, ATX, Mini ITX, 5.25?, EPIC, 3.5?, PC/104, CoM

? Embedded Systems ? Kompakt & Lüfterlos

Zahlreiche Schnittstellen und inkl. Embedded OS

? Touch Panel PC ? Flexibel & Robust

4.3?-19? für Schaltschrank, VESA oder Unterputz Montage

? Industrial Networking ? Schnell und Zuverlässig

Ethernet Switches, Media Converter, Device Server

? Automation Products ? Anpassbar und Beständig

Programmable Automation Controller, Remote I/O Modules, ?

DIENSTLEISTUNGEN

? Technische Verkaufsberatung und Support

? Großes Lager in Deutschland

? Assemblierung von Systemen nach Kundenwunsch

? Realisierung von kundespezifischen Produkt-Modifikationen

? Schnelle und unkomplizierte Abwicklung im Service-Fall