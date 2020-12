Modularer Embedded PC zertifiziert für Milestone Videomanagementsystem

ICP Deutschland bietet mit dem SurveiPC eine neue Serie an Ready-to-Use Systemen an, die für den Einsatz im Bereich der Videoüberwachung prädestiniert sind. Basis der SurveiPC ist das modulare Embedded System MX1-10FEP-D, welches neben der ?NGC Ready? Einstufung auch für den Einsatz der Milestone Videomanagementsoftware XProtect? freigegeben ist. Die Systeme sind entweder mit leistungsstarken XEON? oder mit Core-ITM Prozessoren von Intel? ausgestattet. 32GB DDR4 RAM mit einer Taktung von 2666MHz und eine 256GB industrielle 3D-NAND TLC SSD sind standardmäßig in den SurveiPCs verbaut. Ferner bietet das Basissystem Remote Power ON/OFF und Remote Reset, einen Intel i219-LM und einen i210-IT GbE LAN Port, vier USB 3.1, zwei USB 3.0, zwei USB 2.0, PS/2, zwei RS-232/422/485 Schnittstellen sowie zwei SIM Kartenhalter. Zusätzlich erlauben die vielseitigen Erweiterungsmöglichkeiten das System weiter aufzurüsten. Bis zu 12 LAN Ports, oder 10 PoE Anschlüsse, 10 serielle Schnittstellen und 16 Digitale Ein-/Ausgänge lassen sich mit dem modularen System realisieren. Der SurveiPC ist standardmäßig mit einer M.2 VPU Beschleunigerkarte ausgestattet, die für videobasierte Analyse auf Basis künstlicher Intelligenz geschaffen ist. Das Intel? Open Source Toolkit ?Open Visual Inference Neural Network Optimization? (OpenVINO?) ist bereits vorinstalliert und ermöglicht es CNN (convolutional neural network) basierte, vortrainierte Modelle mit wenig Aufwand an der Edge einzusetzen. Vereinigt man die modulare Hardware mit der Videomanagementsoftware XProtect? von Milestone, bei der sich je nach Bedarf ebenfalls Funktionen nachrüsten lassen, gelingt es Systemintegratoren sichere, zuverlässige und individuell anpassbare Videomanagementsysteme aufzusetzen. Die SurveiPC Serie von ICP Deutschland kann auf Wunsch mit anderen Speichermedien, VPU Beschleunigerkarten oder High-End Grafikkarten individualisiert werden.

ICP. Industrial Computer Products ?by people who care!

Produktlink:

https://www.icp-deutschland.de/index.php?stoken=E60CDC8F&lang=0&cl=search&searchparam=surveipc

Datenblatt:

https://files.icp-deutschland.de/produkte/KC002411/web/icp/MX1-10FEP-D-datasheet-20200403.pdf

Spezifikationen

Embedded Box PC mit LGA1151 Sockel

8te und 9te Generation Intel? CoreTM I und XEON Prozessoren

Intel? C246 Chipsatz

32GB DDR4 ECC/NON-ECC SO-DIMM Arbeitsspeicher

3x 2,5? Laufwerkseinbauschächte

1x M.2 2242/2260/2280 M Key, 1x M.2 M2230 E Key

1x PCIe 3.0 x16 und 1x PCIe 3.0 x1 Erweiterungsslot

für Grafikkarten

2x mini PCI Express Full Size

0, HDMI, DP, DVI-I, Dual GbE, RS-232/422/485

Anwendungsbereiche/Applikationen

AI Anwendungen an der Edge

Bildverarbeitung

Transport/Traffic

Verkehrsüberwachung

