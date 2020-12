Modulares Angebot im Family Office: Mit punktgenauer Unterstützung zum Investitionserfolg

Vermögen ist persönlich, Vermögen ist individuell. Gleichwohl bleibt das Angebot vieler Family Offices hinter dieser Komplexität zurück. Ihr Selbstverständnis gleicht dem eines Vermögensverwalters, der im Auftrag seiner Mandanten investiert und Reportings erstellt. Eine gezielte Bereitstellung weitergehender Leistungen ist nicht vorgesehen. Das Hamburger Multi Family Office Kontora geht einen anderen Weg: Es bietet neben ganzheitlicher Vermögenssteuerung individuell kombinierbare Leistungsbausteine, um auf unterschiedlichste Bedürfnisse reagieren zu können. Weil ein Maßanzug einfach besser passt als ein Modell von der Stange.

Zielgruppe Single Family Office

Dabei richtet sich das Angebot auch und gerade an Single Family Offices. Diese familieneigenen Vermögensverwaltungen suchen laufend nach geprüften, vielversprechenden Investitionsmöglichkeiten, verfügen aber nicht immer über ausreichende Research-Ressourcen. Hier schafft Kontora mit über 30 im Investmentbereich tätigen und bestens vernetzten Spezialisten Mehrwert. Andere Single Family Offices suchen Expertise in einem speziellen Investitionsfeld, etwa im Bereich Immobilien. Oder sie investieren selbständig, wollen aber das Controlling und Reporting außer Haus geben.

?Manche Familien wollen unser Angebot auch erstmal einem Testlauf unterziehen?, erzählt Patrick Maurenbrecher, einer der Geschäftsführer von Kontora. ?Als Einstieg bieten sich unsere Academy-Workshops an, die theoretische Grundlagen erfolgreichen Investierens vermitteln. Nebenbei lernen sich Unternehmerfamilie und Family Office kennen.? Ob bei der Beratung, Umsetzung oder Überwachung: In all diesen Felder unterstützt Kontora vermögende Familien mit oder ohne Single Family Office durch ergänzende Leistungen. Zu bezahlen ist nur, was in Anspruch genommen wird. Ein Alleinstellungsmerkmal am Markt und Teil der DNA des 2006 gegründeten Family Office.

Attraktive Investments

Auch wenn sich ein Großteil der von Kontora betreuten Familien für den kompletten Leistungskatalog entscheidet: Knapp ein Viertel der Mandatierungen entfällt auf maßgeschneiderte Leistungen. Besonders gefragt ist dabei der Zugang zu attraktiven Investments, die nicht an den Kapitalmärkten gehandelt werden. Dazu gehören Direktbeteiligungen an Unternehmen ebenso wie Immobilienentwicklungsprojekte und Private Equity Fonds. Grundlage hierfür ist eine bewährte Sourcing-Strategie, in deren Verlauf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich rund 300 mögliche Investments einer genauen Prüfung unterziehen. Von diesen bleiben etwa 20 übrig, die ausgewählten Mandanten vorgestellt werden.

Welches Objekt zu welcher Familie passt hängt unter anderem von den zugrunde liegenden Investitionszielen und persönlichen Präferenzen ab. Einige aktuelle Beispiele mit vielversprechenden Renditeaussichten: Kontora-Mandanten beteiligten sich an einem innovativen Biotechnologie-Unternehmen aus der Krebsforschung, um fortgesetztes Wachstum zu ermöglichen. Sie steigen in die Entwicklung eines Wohnimmobilienportfolios in Finnland ein und beteiligten sich über einen Private Equity Fonds an Unternehmen in Europa und in den USA.

?Nicht jede Familie braucht eine Rundumbetreuung. Daher legen wir die Schwelle zur Zusammenarbeit bewusst niedrig. Von der Vermögensstrukturierung über die Investition in liquide und illiquide Anlageklassen bis hin zum Controlling sind alle Module individuell nutzbar, das macht uns einzigartig?, ergänzt Patrick Maurenbrecher.

Kontora steht für Erstberatungsgespräche jederzeit gerne zur Verfügung.

Das führende unabhängige Multi Family Office Kontora mit Sitz in Hamburg unterstützt Mandanten dabei, die Architektur ihres Vermögens zu verstehen und Investitionsstrategien zu optimieren. Im Rahmen eines ganzheitlichen Beratungsansatzes schafft Kontora Transparenz über individuelle und komplexe Vermögensstrukturen und setzt zielführende Strategien mit maximaler Wirksamkeit um.